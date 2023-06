Eduardo Berizzo y la razón para no citar a Matías Fernández a la selección chilena: "Trato de ser justo"

La última nómina de Eduardo Berizzo en la selección chilena ha dado que hablar no sólo por los que están, sino que también por los que no. Además de Claudio Bravo, otro de los grandes ausentes fue Matías Fernández, quien ha sido figura pero no ha logrado un llamado a la Roja.

El lateral derecho ha ganado todo con Independiente del Valle. Con la Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y la reciente clasificación a octavos de final de Copa Libertadores, esperaba una citación que nunca llegó. Esto ha generado polémica en los hinchas y llevó a que este viernes el Toto explicara por qué no lo llama.

Eduardo Berizzo deja la puerta abierta para Matías Fernández en la selección chilena

Eduardo Berizzo habló en conferencia de prensa previo al amistoso con Cuba y abordó diversos temas. Ahí se le consultó sobre qué necesitan los jugadores para ser citados y fue el propio técnico el que sacó a la mesa el caso de Matías Fernández.

“El proceso incluye observar los partidos, editar; revisar aspectos defensivos, ofensivos, su intensidad, su sistema y traspasarlo a lo que hacen en la selección. Cuando hacemos eso, también los comparamos con otros”, comenzó explicando.

Eduardo Berizzo recalcó que “no es que alguien tenga las puertas cerradas”, antes de meterse de lleno en Matías Fernández, al que usó de ejemplo. “Tiene un ataque profundo, yo elijo a otro, pero las cosas que hace pueden ser mejor que las que hace otros. Entonces en otro partido lo pueden poner por encima”.

En esa misma línea, el Toto enfatizó que su labor es buscar lo mejor para la selección chilena. “Todo ese trabajo es minucioso y trato de ser justo con las convocatorias”.

“Pasan por un aspecto subjetivo que es mi gusto y ahí entramos en una discusión eterna, pero todos los chilenos en el mundo tienen las puertas abiertas para llegar a la selección”, finalizó.

Matías Fernández sigue demostrando su gran nivel junto a Independiente del Valle y Eduarzo Berizzo lo mira atento. La selección chilena espera tener a sus jugadores en su mejor versión para el inicio de las eliminatorias, donde el lateral puede tener su esperado llamado.