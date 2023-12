Chile no ha tenido un buen inicio en las Eliminatorias y se quedó sin entrenador a medio camino. Sin embargo, La Roja ya habría encontrado un nuevo DT, ya que todo indica que Ricardo Gareca será quien se ponga el buzo nacional durante el 2024.

De acuerdo a la información de Radio ADN, el entrenador tiene todo arreglado con Pablo Milad para ser el nuevo estratega de Chile. Incluso, revelaron que el argentino sería presentado antes de que finalice el 2023. Gareca es un entrenador con bastante prestigio tras su buen trabajo en Perú, donde clasificó a la Copa del Mundo de Rusia 2018 y a la final de la Copa América de 2019. Su llegada a La Roja genera ilusión.

El Tigre llega para reemplazar a Eduardo Berizzo, quien nunca le encontró la vuelta a la selección en más de un año al mando. Dejó a La Roja con 5 puntos de 15 posibles en las Eliminatorias. Si bien Toto se iba a hacer cargo del Preolímpico Sub 23, ahora esta será labor de Nicolás Córdova. Por esta razón, te contamos cuando sería el debut de Gareca con el buzo de la Selección de Chile.

¿Cuándo debutará Ricardo Gareca en Chile?

El próximo desafío de La Roja será entre el 18 y 26 de marzo de 2024, en la disputa de dos duelos amistosos por la fecha FIFA de aquel mes. Chile todavía no tiene los rivales confirmados y se espera que una vez que Gareca sea oficializado, trabaje con la dirigencia para encontrar a los oponentes.

Los desafíos del 2024 para La Roja

Sin dudas que la primera exigencia que tendrá que cumplir Ricardo Gareca, será luchar por la clasificación a la Copa del Mundo de 2026, sin embargo, este no será su primer desafío. Más allá de los duelos amistosos que pueden agendarse, el argentino tendrá su estreno por los puntos en la Copa América de Estados Unidos 2024, la cual se disputará durante junio y julio. Chile compartirá grupo con Argentina, Perú y el ganador entre Canadá y Trinidad y Tobago. Las Eliminatorias siguen en septiembre.

Claudio Bravo le da la bienvenida

Si hay un jugador que no lo pasó bien durante el ciclo de Eduardo Berizzo en La Roja, fue Claudio Bravo. El arquero tuvo problemas públicos con Toto luego de decidir no disputar los duelos amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia, por privilegiar sus vacaciones. El otrora ayudante de Marcelo Bielsa no se lo perdonó y no convocó más al histórico capitán que levantó dos Copa América.

En medio de su llegada a Chile para pasar Año Nuevo, el actual jugador de Real Betis tuvo palabras para Ricardo Gareca: “Si viene, bienvenido sea. Es un técnico que nos va a sacar un rendimiento mayor que el que estábamos teniendo, que era escaso“, soltó sin pelos en la lengua. Bravo ha tenido una temporada difícil, con algunos problemas físicos, pero a pesar de ello, aseguró estar disponible para el nuevo entrenador de La Roja.