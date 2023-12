Christian Bassedas fue el último jefe que tuvo Ricardo Gareca y entregó una visión que puede aportar a la Roja en la búsqueda de director técnico. El manager de Vélez Sarsfield, el último club del Tigre, detalló la manera que tiene el experimentado DT para vivir el fútbol.

“Hay historias que no son y fracasos que suceden. Si fue un error fue un fracaso mío. Pero lo volvería a hacer”, relató el otrora jugador del Fortín y del Newcastle. Apuntaba al último ciclo de Gareca en el cuadro de Liniers, donde hizo historia en la primera estadía. Pero duró apenas tres meses en la segunda.

Agregó que “para mí Gareca es el número uno. Soñaba y anhelaba que volviéramos a ser felices como en aquella primera historia. Le dije ‘Flaco, te necesito. Vélez te necesita’. Creo que siempre quiso volver a Vélez, fue su sueño”. Razón no le falta: el ex seleccionador de Perú fue campeón cuatro veces en el cuadro de la V azul.

“Pero también tuvo mucho que ver que yo lo haya llamado. Me da la sensación, no sé cómo explicarlo, que él quería devolverme aquel primer llamado volviendo. Hubo lesiones que lo perjudicaron en la conformación del equipo. A él le dolía profundamente, perder es un puñal al corazón”, admitió.

Un mensaje del que perfectamente puede tomar nota Pablo Milad, quien admitió que Gareca es uno de los candidatos a tomar el testimonio dejado por Eduardo Berizzo. “Y terminó decidiendo que quería correrse”, puntualizó Christian Bassedas, quien en su carrera de futbolista jugó en el Newcastle de Inglaterra.

Ex jefe de Gareca le da tips a la Roja: “Sentía que las puteadas iban a perjudicar a los jugadores”

Christian Bassedas se la jugó en su puesto de jefe y apostó por Ricardo Gareca. Sin quererlo, en una entrevista con Juan Pablo Varsky le dejó un recado a la Roja. Fue respecto al motivo de la renuncia a Vélez Sarsfield, que coqueteó con el descenso.

“También me acuerdo que me comentó que a él no lo iban a putear nunca, pero los iban a putear a los jugadores. Y los iba a perjudicar”, aseguró el director deportivo del Fortín, quien también trabajó en ese puesto en Olimpia de Paraguay.

“Necesitábamos un cambio. Yo con Gareca voy hasta la muerte”, sentenció Christian Bassedas sobre el entrenador que dejó una huella indeleble en la selección de Perú. ¿Lo escucharán en Quilín? El tiempo dirá…

