El Coto Sierra fue uno más de los nombres que apareció como posible director técnico de la Roja. La renuncia irrevocable de Eduardo Berizzo provocó un interinato de Nicolás Córdova para visitar a Ecuador. Y también una danza de nombres del posible candidato a reemplazar al Toto.

Y uno de los que surgió como opción fue el del ex director técnico de la Unión Española, Colo Colo y Palestino. Precisamente con Independencia Hispana fue que dialogó José Luis Sierra. En la conversación abordó varios temas, como por ejemplo sus posibilidades de tomar el mando en el Equipo de Todos.

“Que mi nombre suene en la roja, sea verdad o mentira, es motivo de orgullo”, aseguró el otrora volante ofensivo de la Roja y el Sao Paulo de Brasil. Fue esa sensación la que marcó con más insistencia. “Siempre lo he dicho, no lo inventé: si uno repasa todos los últimos entrenadores han sido extranjeros”, añadió el Coto. Razón no le falta: Reinaldo Rueda, Martín Lasarte y el Toto Berizzo fueron los tres seleccionadores más recientes. Uno colombiano, otro uruguayo y un argentino.

Y prosiguió. “Si suena un chileno es orgullo. Si se llega a concretar es orgullo”, afirmó el ex adiestrador del Al Ittihad y Al Tai de Arabia Saudita. Pero, por el momento, al parecer los caminos de Sierra y la selección chilena no están destinados a juntarse.

Coto Sierra le hace el quite a la Roja: “No le veo sentido a pronunciarse de un rumor”

El Coto Sierra sabe perfectamente que su nombre es una de las cartas de la Roja. Pero por el momento prefiere hacer como en su época de futbolista: una pausa antes de elegir la mejor jugada. “No me gusta hablar afuera, no conozco la realidad”, apuntó.

“No le veo sentido a pronunciarse de algo que sólo veo como rumor de prensa”, dijo el adiestrador, quien fuera campeón en Unión Española como jugador y director técnico. Por cierto, así como el apellido de Sierra suena en Quilín también aparece con fuerza en un gigante del fútbol africano.

Se trata del Zamalek de Egipto. Aunque el Coto no está muy interiorizado de la realidad actual de aquel equipo. “Es cierto que tengo una posibilidad. Que me voy no es cierto. Es un equipo muy grande en África, porque es, creo, el más ganador de la Champions de África o el segundo. No conozco bien su liga. En Arabia la pasaban, pero no la veía. Con suerte veía la nuestra”, retrucó José Luis Sierra.

Pero la paciencia reina en el momento que vive el Coto. “No tengo decidido lo que haré. De acá hasta enero no tomaré ninguna decisión al respecto. Todo me lo tomo con tranquilidad. Busco recuperar tiempo y cosas que dejé de lado tras un largo tiempo afuera. Quizá no pase nada y seguiré cesante. Si hubiera querido tener un equipo, lo habría tenido: tuve posibilidades en Arabia y otros lugares”, reveló.

¿Cuál es el currículum de José Luis Sierra como DT?

Comenzó en la Unión Española. Luego de eso, el Coto Sierra pasó a ser entrenador de Colo Colo. También entrenó a Palestino en Chile y varios clubes de Medio Oriente: Al Tai, Al Ittihad y Al Wehda en Arabia Saudita, además del Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos.

