Nicolás Córdova incluyó seis jugadores de Colo Colo en la lista de la Roja Sub 23 que disputará el Preolímpico 2024. También a Nicolás Suárez, defensor central que practica con el equipo de menores de 18 de la selección chilena, pero fue invitado para afinar detalles previos al certamen.

Mientras tanto, el Cacique continúa con la búsqueda del director técnico que tomará el mando del plantel tras la salida de Gustavo Quinteros. Y lo hace con un escenario confirmado. Al menos el que debe afrontar en la edición venidera de la Copa Libertadores.

En la Fase 2 del certamen de clubes más importante de América, el cuadro albo se medirá en una llave ante Godoy Cruz de Argentina. La llave está pactada para el 20 y 27 de febrero en Mendoza y Santiago, respectivamente. Y en caso de que a la selección chilena le vaya bien en el Preolímpico de Venezuela, competirá hasta el 11 de ese mismo mes.

Un panorama que de inmediato deja en duda a Vicente Pizarro y Damián Pizarro para el primero de los juegos frente al Tomba. En una entrevista que le concedió a Todos Somos Técnicos, Nicolás Córdova se refirió a esa desventaja que podrían tener los albos en la preparación del certamen continental.

“Hice una nómina para mañana hace 10 días. Y nadie dijo nada. Creo que hay un reglamento que está aprobado por los clubes. Cuando hay este tipo de torneos deben pasar los jugadores para ir a competir. Distinto es el caso de los jugadores en Europa: (Darío) Osorio, o (Bruno) Barticciotto que está en Argentina. Los clubes no quisieron pasarlos”, explicó el Jefe de las Selecciones Juveniles de la Federación Chilena de Fútbol.

Córdova advierte al nuevo DT de Colo Colo por la fase final del Preolímpico

Para Córdova es factible llegar hasta la recta decisiva en un torneo que terminará mientras Colo Colo esté apenas a pocos días de la Libertadores con el Preolímpico visto de reojo. Aldo Schiappacasse fue quien planteó el tema del entrenador que asumirá el mando del Cacique.

“Esto funciona así. Si no, no podemos competir. Si el club no te pasa los jugadores no se puede competir. Tratamos de llevar lo mejor que hay”, manifestó el adiestrador, quien asumió interinamente en la Roja adulta tras la renuncia de Eduardo Berizzo.

Fue entonces que el Nico explicó la necesidad de contar con los futbolistas escogidos inicialmente. “Estoy yendo a una competencia que no era mía, la iba a dirigir el Toto. Y por toda esta situación asumí un rol que no era mío. Hay que tratar de competir, estando Brasil y Argentina”, alertó.

“No sé si alguien vio el equipo de Argentina, juegan en primera hace mucho rato. Con esto no quiero decir que no tenemos ninguna chance, pero debemos ir con lo mejor que tenemos en casa para poder ir a competir”, sentenció Córdova, quien también dirigió a la Sub 23 de Qatar y Al-Rayyan del mismo país.

De todos modos, cuando opinó de la regla Sub 21 rescató a otro talento albo. “Los que llegamos a jugar lo hicimos porque fuimos mejores que los demás. Damián Pizarro juega en Colo Colo porque es mejor, no por la regla. Está regalando cuatro años de ventaja por la regla. No juega porque Colo Colo necesite cumplirla. El jugador bueno siempre se impone”, manifestó Córdova.

¿Cuándo y dónde se disputa el Preolímpico 2024?

El Preolímpico se disputará en Venezuela desde el 20 de enero hasta el 11 de febrero del año que viene. Es un torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París, que se llevarán a cabo durante julio y agosto de 2024.

¿Cuál es el fixture de la Roja en el Preolímpico?

Chile comparte el Grupo B del Preolímpico 2024 junto a Perú, Uruguay, Argentina y Paraguay. Los dos primeros de cada zona clasifican a la siguiente ronda.

1° fecha – Perú vs Chile : 21 de enero a las 16:00 horas.

: 21 de enero a las 16:00 horas. 2° fecha – libre.

3° fecha – Uruguay vs Chile : 27 de enero a las 19:00 horas.

: 27 de enero a las 19:00 horas. 4° fecha – Chile vs Argentina: 30 de enero a las 19:00 horas.

vs Argentina: 30 de enero a las 19:00 horas. 5° fecha – Chile vs Paraguay: 2 de febrero a las 19:00 horas.

