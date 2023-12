Es sobrino nieto de Diego Armando Maradona y hace un buen tiempo que deslumbra en Godoy Cruz, el rival que Colo Colo tendrá en la Fase 2 de la Copa Libertadores de América. Se llama Hernán López Muñoz, un volante ofensivo surgido en las inferiores de River Plate que ha maravillado este año en Argentina.

Sobre todo con la técnica que tiene para sacarse de encima rivales. Tal como hizo el 27 de agosto de este año, cuando dejó maravillado a Thomas Galdames. El zurdo defensor chileno inició una jugada que terminó con una obra de arte de López Muñoz.

Ese día, el Tomba venció por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero con Eduardo Berizzo, entonces seleccionador de la Roja, en las tribunas del estadio. Fue testigo del show del enganche de 23 años, quien apiló a cuatro rivales antes de dejar atrás a dos de ellos.

Luego amagó para dejar atrás a un tercer jugador del Ferroviario. Y venció con un puntazo al golero Matías Mansilla. Recibió la ovación de sus compañeros. Del público en el estadio Malvinas Argentinas. Y también de Galdames, quien le sacó brillo al pie zurdo del talentoso jugador. “Hay que cuidar ese zapato”, dijo el ex Unión Española de su compañero.

“Hernán es un tipo muy espontáneo. Todavía juega a la pelota como un niño. Vive como si fuera un chico. A veces tengo charlas con él y me hace reír. Todavía tiene esa niñez adentro que lo hace disfrutar. Eso le permite tener ese desparpajo que muestra para moverse dentro de la cancha”, describió Daniel Oldrá, el entrenador del Tomba.

“Tiene detalles de Maradona y formas que manifiesta dentro de la cancha”, dijo el DT de Godoy Cruz, Daniel Oldrá, sobre el enganche que desde ya le pone una alarma a Colo Colo para el duelo por la Fase 2 de la Copa Libertadores. El paso previo a la tercera ronda, el último escollo antes de entrar a los grupos.

El rendimiento de Hernán López Muñoz provocó que el elenco mendocino desembolsara un millón de euros para quedarse con su pase. Le pagó esa cantidad a River Plate, club donde se formó, pero donde no había espacio para él en el plantel estelar.

“Dentro del campo se estaciona en las zonas donde jugaba Diego. Físicamente es muy parecido también. Si bien no es Diego, tiene algunos detalles de él”, agregó el Gato Oldrá, entrenador que mucho provecho le ha sacado al oriundo de Villa del Parque, quien también registra una experiencia a préstamo en Central Córdoba.

Por cierto, el Diegote le dejó una enseñanza a López Muñoz que el mismo “10” contó. “Me dijo que a medida que me vayan conociendo, siga jugando de la misma manera. Que de pegar, me iban a pegar porque nuestro juego se caracteriza por eso. Pero que no pierda la alegría ni la forma de jugar”, afirmó el futbolista nacido el 7 de septiembre del 2000. Quién sabe si por su parentesco con Maradona, su nombre ya suena como refuerzo del Napoli de Italia, donde su tío abuelo dejó un recuerdo imborrable.

¿Cuáles son los números de Hernán López Muñoz en la temporada 2023?

Hernán López Muñoz disputó 38 partidos en Godoy Cruz durante la temporada 2023. Anotó cinco goles y regaló seis asistencias. También recibió nueve tarjetas amarillas.

¿Cómo clasificó Godoy Cruz a la Copa Libertadores 2024?

Godoy Cruz quedó en el 5° lugar. Es decir, no tenía acceso al cupo. Rosario Central clasificó 3° por la tabla anual, pero fue campeón de la Copa de la Liga Argentina. Eso hizo correr la lista y el cuadro mendocino obtuvo su boleto para la edición 2024 de la Copa Libertadores de América.

