Nicolás Córdova afina los últimos detalles para trabajar con la Roja Sub 23, que tiene a varios jugadores que ayudaron a sus equipos a sumar en la regla de minutaje exigida en las bases del último Campeonato Nacional. Uno de ellos fue Damián Pizarro.

El atacante de Colo Colo disputó 1.508 de los 1.890 minutos estipulados en el reglamento del torneo que ganó Huachipato. Precisamente de aquel tema conversó el Jefe de las Selecciones Juveniles de Chile en una entrevista con Todos Somos Técnicos.

“Cuando vine la única condición que pedí fue ser el entrenador de la Sub 20. Quiero dirigir, está en mi esencia. Y desde ahí llevar la línea metodológica a todas las categorías. Lo primero que hay que preguntarse es cuál es el objetivo de los juveniles en cancha. ¿Para qué es la regla Sub 21?“, apuntó el entrenador en la conversación.

Profundizó en su análisis. “¿Simplemente para promover jugadores y que haya más jóvenes? ¿Más opciones para la selección Sub 23? Esta regla Sub 21 generó que muchos de la Sub 23 jugaran. Puedes decir que fue un acierto porque muchos jugaron por esa regla. A lo mejor hay que modificarla para el Mundial”, apuntó Córdova. Se refiere a la Copa del Mundo Sub 20 que organizará Chile en 2025.

“Lo importante es para qué tener la regla. Al final los que hemos llegado a jugar lo hicimos porque fuimos mejores que los demás. Damián Pizarro juega en Colo Colo porque es mejor, no por la regla. Está regalando cuatro años de ventaja”, reflexionó el otrora volante ofensivo de los albos y de varios equipos en Italia: Parma, Brescia, Ascoli y Fiorentina, entre otros.

Córdova pone en duda la regla Sub 21 aunque realza el nivel de Damián Pizarro

Eso estuvo lejos de ser lo único que dijo Nicolás Córdova en torno a la regla de minutaje Sub 21 y a la calidad de Damián Pizarro. “Los jugadores buenos juegan, se imponen finalmente”, afirmó el ex DT de la selección olímpica de Qatar y del Al-Rayyan en el mismo país.

“No sé si me gusta tanto la regla. Siento que los jugadores buenos se tienen que imponer”, aunque entre Juvenal Olmos y Claudio Borghi le hincaron el diente a un tema: la formación de futbolistas. Y el gran salto que significa pasar desde el fútbol joven a un plantel profesional.

Ante eso, Córdova tiene una opinión muy clara. “Siempre pasa que cuando los jugadores llegan al primer equipo da la sensación de que no están bien preparados ni entrenados. Hay un cambio: la pelota llega más rápido, te aprietan más rápido”, describió el estratego de 44 años.

“Me imagino que Damián Pizarro era el mejor jugador de su categoría, le debe haber sobrado un montón de tiempo para jugar en juvenil. Pero en el primer equipo ya no sobra tanto tiempo, la marca está encima”, sentenció el ex adiestrador de Palestino y Santiago Wanderers, además de Universitario de Perú.

¿Cuáles fueron los números de Damián Pizarro en Colo Colo?

Damián Pizarro disputó 37 partidos en la temporada 2023 de Colo Colo: seis por la Copa Libertadores y dos por la Copa Sudamericana, donde no anotó goles ni dio asistencias. Jugó 22 cotejos por el Campeonato Nacional, donde se apuntó con seis tantos y cuatro pases-gol. Y en la Copa Chile celebró una diana y tres asistencias en siete compromisos.

¿Cuándo y dónde se disputa el Preolímpico 2024?

El Preolímpico se disputará en Venezuela desde el 20 de enero hasta el 11 de febrero del año que viene. Es un torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París, que se llevarán a cabo durante julio y agosto de 2024.

Chile comparte el Grupo B del Preolímpico 2024 junto a Perú, Uruguay, Argentina y Paraguay. Los dos primeros de cada zona clasifican a la siguiente ronda.

1° fecha – Perú vs Chile : 21 de enero a las 16:00 horas.

: 21 de enero a las 16:00 horas. 2° fecha – libre.

3° fecha – Uruguay vs Chile : 27 de enero a las 19:00 horas.

: 27 de enero a las 19:00 horas. 4° fecha – Chile vs Argentina: 30 de enero a las 19:00 horas.

vs Argentina: 30 de enero a las 19:00 horas. 5° fecha – Chile vs Paraguay: 2 de febrero a las 19:00 horas.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!