Tras los abultados triunfos sobre Cuba (3-0) y República Dominicana (5-0), la selección chilena prepara el cierre de su fecha FIFA: chocarán este martes con Bolivia, el último desafío nacional antes del inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026 en septiembre.

Los altiplánicos serán rivales directos de la Roja en el proceso clasificatorio que se viene, por lo que Eduardo Berizzo presentará una formación cercana a lo que veremos en septiembre. Sin embargo, un nombre de los elegidos por el Toto causa dudas: Juan Delgado.

El exseleccionado nacional Jean Beausejour cuestionó la presencia del lateral derecho, quien fue titular ante los dominicanos y se repetirá el plato ante los bolivianos. En ESPN Equipo F, el bicampeón de América le recordó al Toto que hay otros nombres para esa posición.

“Uno ve este once y la única duda, y no tiene que ver con rendimiento actual sino viendo un once que uno pueda parar ante Uruguay, es Juan Delgado. Tiene tal vocación ofensiva que (ante República Dominicana) prácticamente fue puntero. En Portugal juega de lateral, pero quizás al medio nos cuesta verlo ahí”, dijo.

“Creo que es un punto a tener en cuenta y ahí pueden existir dudas. Para mí hizo un buen partido, pero tenemos a Guillermo Soto, a Matías Catalán que también puede jugar ahí, a Paulo Díaz y a Nayel Mehssatou (jugó ante Cuba). Tenemos cinco opciones para esa posición”, sumó.

“A lo mejor está buscando esta instancia, que será un partido más replicable a lo que pueden ser las Eliminatorias, para ver su comportamiento. A lo mejor es la prueba de fuego para decirle ‘ya, estás para ir a Montevideo’. Yo creo que, hasta acá, ha respondido”, cerró.

Ante Bolivia, este martes 20 de junio a las 20:00 horas, la Roja de Berizzo formará con Brayan Cortés; Juan Delgado, Gary Medel, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo; Víctor Felipe Méndez, Erick Pulgar, Arturo Vidal y Diego Valdés; Ben Brereton y Alexis Sánchez.