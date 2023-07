Arturo Vidal fue uno de los cuatro futbolistas de la Roja que anotó en la tanda de penales durante la final de la Copa América 2015. El Rey fue el segundo de la tanda con la que Chile superó a Argentina en el estadio Nacional aquella imborrable noche del 4 de julio, a cada vez más lejanos ocho años.

El todoterreno centrocampista del Flamengo contestó el llamado de Los Tenores de radio ADN para revivir aquella gloriosa jornada para la selección chilena. La entrevista comenzó con un diálogo con Jean Beausejour, otro de los legendarios bicampeones de América.

“Quería tirar licencia, no me gustan las conmemoraciones”, dijo el carrilero izquierdo devenido en comentarista. La respuesta del King fue muy en su estilo, sin guardarse mucho. “No me gustan mucho estas cosas, me gusta vivir el día a día con estos recuerdos. No cuando pasa el tiempo. Creo que cuando pasa el tiempo la gente disfruta más y no lo entiendo”, afirmó el jugador del Flamengo.

El todoterreno centrocampista que jugó con éxito en el Inter de Milán y la Juventus de Italia, además del Bayern Múnich de Alemania contó más del inicio de esa tanda, que tuvo una especie de penal perfecto servido por Matías Fernández.

“Era el primero. Siempre me gusta ir primero para sacar la presión, pero Matías se tenía más confianza y me lo pidió. En ese momento pasaron muchas cosas por la cabeza”, rememoró Vidal. Por suerte, todo terminó con un remate espectacular del “14”, quien clavó la bola en un ángulo del arco defendido por Sergio Romero. Pese a que Chiquito adivinó la dirección de la pelota, estuvo lejísimo de tocarla.

Arturo Vidal desclasifica una reunión clave de La Roja para ganar la Copa América 2015

Arturo Vidal aprovechó el vuelo y fue más atrás en el camino de la Generación Dorada. Según el recuerdo que compartió el oriundo de San Joaquín, la derrota en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 tuvo un rol fundamental en la conquista continental posterior.

“De toda la historia de Chile, sabíamos que llegábamos a una final y se perdía. Muchos años sin ganar nada. Ni la gente pensaba que podíamos ganar“, reflotó Vidal, una especie de amuleto para ganar ligas que tuvo la Juve, el Bayern Múnich y el Barça.

Y ahí reveló esa conversación íntima. “Uno como Bose, que estuvo en una reunión que hicimos tras el Mundial de Brasil. Eso nadie lo sabe: nos comprometimos en dejar todo. Ahora lo puedo contar. Prometimos que esa copa tenia que ser para nosotros, como fuera”, aseveró el King. Beausejour le recordó que en Brasil, Vidal situó la revancha en el torneo que Chile no había ganado jamás.

“Lo dije porque lo sentí así. Cuando escuchas a los compañeros que sienten lo mismo se hace más fácil. Me tocó jugar un Mundial casi en una pierna. Le tenía mucha confianza al grupo. Nos juntamos en la noche, nos dijimos todo y llegamos a la Copa América muy confiados”, expresó el Rey sin dar detalles de la charla grupal.

Beausejour ensalza al grupo de la Roja por el título en la Copa América: “Yo quería jugar con Paraguay y ustedes, con Argentina”

Jean Beausejour también aportó con algo en esa revelación de Vidal. “Nos juramentamos, nos sacamos sangre e hicimos compromiso de un buen año para llegar afinados. Pero hay otra cosa. Los miraba a ustedes previo a la final, nosotros ya estábamos instalados en la final”, expresó el lateral zurdo, histórico autor de goles en dos Mundiales diferentes.

“Los miraba viendo Argentina vs. Paraguay. Ustedes querían jugar con Argentina y yo, con Paraguay, que era más fácil”, completó Bose. “Se veía más fácil. Con Argentina siempre hubo rivalidad. Siempre los mirábamos hacia arriba y tenían al mejor del mundo”, manifestó el volante, quien claramente se refería a Lionel Messi.

Vidal agregó que “habíamos perdido casi con la mitad de ese equipo en la Sub 20. Todos teníamos algo guardado contra ellos, pero era cambiar la historia completa. No sólo de no ganar nunca. También de ganarle a una selección importante”, sentenció. ¡Qué recuerdos más maravillosos!