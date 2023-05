Beause

El adiós de Mauricio Isla de Universidad Católica marcó la pauta en esta jornada de miércoles. El Huaso puso punto final un estancia de un año aproximadamente en la UC, donde lamentablemente nunca terminó de despegar del todo ni de ganarse el cariño de los hinchas.

Jean Beausejour, compañero de mil batallas de Isla en la selección chilena, comentó esta prematura partida del jugador, sobre todo luego de un primer semestre en el cual se ganó varias críticas por su rendimiento en el equipo de Ariel Holan.

En su calidad de comentarista en ADN Radio, Bose declaró que “primero, él intentó venir y eso no es fácil cuando se tiene este tipo de carrera, porque es un riesgo, sobre para alguien que tiene el curriculum de Mauricio Isla. No es fácil poner el capital deportivo de uno a prueba. Eso me parece valiente. Ya después se puede analizar deportivamente su paso por la UC”.

“A veces no todas las historias tienen un final feliz o el que todos esperan. En fútbol las carreras no son el 100% que uno quiere. La carrera de Mauricio Isla, independiente de esta última experiencia, no varía. Su carrera es igual de excepcional. La Católica, si uno lo lleva un reloj, va a representar un minuto en un día de lo que fue la carrera de Mauricio”, agregó el ex jugador.

En ese sentido, el bicampeón de América sostuvo que “estoy 100% seguro que él quería que este paso por la UC fuese mucho mejor, lo mismo que desde la dirigencia. Lamentablemente las cosas no salieron como ambas partes esperaba y creo que es hasta sano, si ves que las dos partes no están del todo conforme, viendo además los temas personales, ponerle un término a este tipo de situaciones”.

El cambio de realidad que sufrió Isla

Sobre el final, Beausejour afirmó que un punto a tomar en cuenta en este mal paso de Isla por la UC fue el cambio de realidad al llegar al fútbol chileno luego años jugando al más alto nivel, sobre todo en Europa.

“Venir desde medios ambientes tan competitivos no es fácil. Para este tipo de jugadores, que vienen de otras realidades completamente distintas, es complicado, desde el nivel de las canchas, los pases, los movimientos de los compañeros. Es una realidad en la cual hay que estar preparado y hay que estar predispuesto positivamente”, declaró.

Para cerrar, Bose advirtió que “si no estás preparado para enfrentar a una realidad completamente distinta, y ojo, no digo mala o buena, sino que distinta, puede ocurrir este tipo experiencias”.

Mauricio Isla alcanzó a jugar 30 partidos en Universidad Católica tras su arribo a mediados del 2022, donde convirtió un gol y entregó nueve asistencias. ¿Cómo evalúas su estancia en la UC?