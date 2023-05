La salida de Mauricio Isla de Universidad Católica fue el gran golpe noticioso de esta jornada de miércoles. El Huaso puso punto final un estancia de un año aproximadamente en San Carlos, donde lamentablemente nunca terminó de despegar ni de ganarse el cariño de los hinchas.

Obviamente que los rumores sobre su futuro ya están a la orden del día, siendo Colo Colo uno de los que más fuerza toma ante la necesidad de los albos de sumar un lateral por la derecha y de su participación en copas internacionales.

Uno que comentó directamente esto en el Monumental fue Gustavo Quinteros, quien en conferencia de prensa señaló que “nosotros a partir después de la fecha 15 vamos a empezar a analizar a cada uno de los jugadores que pueden ser opción. Esta noticia es reciente y todos los jugadores que puedan ser opción serán evaluados y analizado el tema, es una las posiciones que nosotros pensamos en incorporar a principio de año y será analizado después del partido de mañana”.

En ese sentido, el DT de los albos sostuvo que “estamos hablando sobre un supuesto jugador que puede llegar, hoy no estamos analizando ninguno de ellos. Tenemos algunos en carpeta, pero a partir de mañana nos vamos a poner en ese tema, no tengo en cuenta la cantidad de partidos, rendimientos porque hay jugadores que se adaptan a un sistema de juegos más fácil que otro”.

“Tenemos la intención de incorporar jugadores que han sido figuras y no terminan rindiendo de la misma manera. Tenemos que ver características y experiencia en un puesto que tenemos jugadores jóvenes jugando. A veces cuando participas de copas internacionales necesitas experiencia. Analizaremos todas las variantes a partir de mañana y veremos la decisión en conjunto con el club”, agregó Quinteros.

Para finalizar, el santafesino declaró que “hablar de un jugador que no hemos tenido en cuenta no es válido. Por supuesto que esta noticia es reciente, pero eso no quiere decir que vendrá. Tenemos que analizar un montón de cosas, rendimiento, edad, participaciones, estado físico de todos los jugadores. Hay varios jugadores, algunos que no está libre, tenemos que analizar lo positivo y negativo y tener menos margen de errores”.

Mauricio Isla alcanzó a jugar 30 partidos en Universidad Católica tras su arribo a mediados del 2022, donde anotó un gol y entregó nueve asistencias. ¿Será el Cacique su nuevo club?