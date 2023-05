Mauricio Isla dejó Universidad Católica. El Huaso puso fin anticipado a su paso por San Carlos de Apoquindo luego de un complicado primer semestre de 2023, donde no tuvo su mejor rendimiento y estuvo ampliamente criticado por los hinchas del cuadro de la precordillera.

El club informó que la decisión fue por temas personales y confirmó que el Huaso busca otros desafíos fuera del país. A esto reaccionó Óscar Lihn, campeón nacional en 1984 con la Franja que dialogó con RedGol. Para él, el lateral está totalmente desenfocado del fútbol.

“Yo creo que en el papel era una muy buena incorporación, pero no rindió. A mí me da la impresión que el Huaso está en otra, que vino a pasear a Chile, que mucha farándula, que la Gala, que lo cagó Pinilla y todo lo demás. Y no es ni la sombra de lo que era”, dijo.

Para Lihn, la culpa no la tiene el equipo por haberlo contratado. “Católica lo hizo bien, yo también lo hubiera traído. Falló él, no la Católica. Está en otra. Es que cuando ya se les quita el hambre y vienen minas y más hueás, nada, están en otra”, reiteró.

En un tono más triste quedó Osvaldo Hurtado, quien también atendió el teléfono de RedGol. “Me da mucha pena porque lo conozco de los 11 años. Pero no estuvo al nivel. El inicio fue muy bueno, pero después pasaron cosas. Al final todos los rumores tenían algo de realidad, por algo se va”, comentó.

“Fallaron ambos lados, porque no sé quién propuso primero la salida. Los comunicados siempre son ‘agradecemos a todos a su entrega y profesionalismo’. Estoy desilusionado y con mucha pena, de verdad. Pensé que Isla nos iba a dar un plus y el encantamiento para que sigan saliendo laterales como él”, cerró.