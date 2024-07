El partido entre Chile y Argentina por Eliminatorias ya suma su primera polémica. Esto debido a que sería el último partido de Ángel Di María con la camiseta albiceleste.

Pero la particularidad es que desde el entorno del jugador se propuso que juegue solo 11 minutos contra la Roja. Este tiempo en cancha sería solo por el dorsal que utiliza y luego sería reemplazado para recibir la ovación del público.

“La idea es buenísima. Se lo merece él y la gente que no pudo viajar a la Copa América”, postuló su esposa Jorgelina Cardoso. Una insólita medida pero que cuenta con el respaldo de la AFA y de hasta Lionel Scaloni para realzarlo el próximo 5 de septiembre por las Eliminatorias.

“Puede ser. Hablaré con Chiqui (Tapia) y Scaloni porque ellos me ofrecieron eso y la verdad sería algo muy lindo despedirme en Argentina para agradecerle a la gente todo el cariño que me dio”, confesó el zurdo a Rosario 3. Por lo que corre con fuerza el homenaje ante la Roja.

Repudio al homenaje a Ángel Di María

Como era de esperarse, en Chile no cayó nada de bien la propuesta de homenaje para el “Fideo”. Primero fue Ricardo Gareca el que le bajo el perfil y recalcó que solo se “preocupa en sacar el partido adelante” para sumar puntos y seguir con vida en las Clasificatorias.

Pero el que fue más allá fue Nico Peric que barrió con todo contra Ángel Di María. Si hasta se ofreció para darle un especial regalo para retirarse.

“A mí me dan once minutos y lo fracturo por desgraciados. ¿No es una falta de respeto a un partido de Eliminatoria contra un equipo que está absolutamente en otra situación? Es burlarse. Hagan un partido amistoso antes y le hacen un homenaje como se merece, pero no contra Chile en Eliminatorias”, sentenció.