El Fideo recalcó que apuntaron hacia su hija y que esto fue clave en no retornar a Rosario Central.

Una insólita situación denuncio Ángel Di María tras ganar la Copa América con la selección de Argentina. Esto debido a las graves amenazas que recibió su familia y que truncaron su deseo de retornar a Rosario Central.

La alegría y los festejos por una nueva copa ganada en Estados Unidos, cambió radicalmente cuando el “Fideo” expresó su deseo de volver a jugar en el club de sus amores. Esto desencadenó en que desconocidos amenazaron a su persona y su familia. Las que fueron escalando hasta llegar a un punto más que preocupante.

“Primero hubo una amenaza en el barrio de mis papás. Que salió en todos lados, y simultáneamente hubo otra amenaza en la inmobiliaria de mi hermana. Era una caja con una cabeza de chancho y una bala en la frente, y una nota que decía que si yo volvía a Central la próxima cabeza era la de mi hija Pia”, lamentó el campeón del Mundo con Argentina a Rosario3.

La decisión de Ángel Di María

Di María además detalló que los incidentes siguieron en Rosario, incluso hubo una balacera en una reconocida estación de servicio. Además se apuntaba a políticos transandinos.

“Tomé la decisión de no volver por mi familia. Los que no entienden es porque no se ponen un segundo en mi lugar, porque es fácil putear y maltratar por redes sociales sin ponerse en la piel del otro”, acusó el multicampeón che.

Pero más allá de esta situación, el zurdo recalcó que su deseo de retornar a Argentina sigue en pie. Pero tendrá que ser más adelante ya que su contrato sigue vigente con Benfica. “Voy a volver a Central, que me digan vende humo no me interesa, yo soy hincha de Central y lo voy a seguir diciendo le pese a quien le pese”, sentenció al medio citado.