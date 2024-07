Para nada bien cayeron en Argentina las amenazas que lanzó Nicolás Peric en contra de la opción de que se le haga un homenaje a Ángel Di María, en el duelo por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante la Selección Chilena, en septiembre próximo.

“Si le dan 11 minutos yo lo fracturo por desgraciados“, aseguró el Loco en Radio La Metro FM, lo que generó el ataque de vuelta de un compañero del Fideo como Leandro Paredes, quien puso en redes sociales “Y este cafecito quién lo pidió“. No fue lo único.

Pues el propio técnico de La Roja, Ricardo Gareca, se refirió al respecto en DSports donde comentó que “rechazo todo eso. No tiene nada que ver con el fútbol. Le tengo que transmitir a los jugadores que no me importa, que Argentina haga lo que crea conveniente y si decide hacer un homenaje está en su derecho”.

Una respuesta que no le gustó a Peric, que en su espacio radial no sólo mantuvo sus dichos contra Di María, además atacó de vuelta al Tigre por estos comentarios, y le hizo un llamado a que se preocupe por mejorar el rendimiento de la Selección más que por lo que diga él.

La respuesta de Peric a Gareca por caso Di María

“Lo de Gareca me parece bien, que se ocupe de nuestra selección, ojalá que se ocupe mejor de nuestra selección. (su respuesta) ¿Dónde la dijo? En una radio en Argentina, perfecto, que le pregunte a sus jugadores entonces ahora a ver qué les parece, que le pregunte a sus jugadores ahora, esto es demasiado importante para nosotros“, sostiene el ex arquero.

Incluso Peric va más allá, y reta a Gareca para que hable con sus dirigidos sobre el tema. “No tengas dudas que este discurso está dentro del vestuario, los jugadores sin importar nuestro técnico, los jugadores como amor propio a su camiseta, lo que le cuesta llegar a la selección y lo que se esfuerzan para poder estar”, sentencia.

