La reacción de Gareca por el homenaje a Di María ante Chile: "No me importa lo que hagan"

A semanas del fracaso de la Roja en la Copa América, Ricardo Gareca habló con un medio argentino sobre la selección chilena y ademáse refirió a la polémica intención de Argentina de homenajear a Ángel Di María cuando se enfrente a Chile en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Al otro lado de la cordillera nació la idea de que el Fideo, ya retirado de la selección, juegue 11 minutos contra Chile y así se despida de su gente. Aquí, la propuesta no ha sido bien recibida. ¿Y qué opina Ricardo Gareca? Se lo confesó a D Sports Argentina.

“Le tengo que transmitir a los jugadores que no me importa, que Argentina haga lo que crea conveniente para su selección y, si decide hacer un homenaje a Di María, está en su derecho. Chile va a tratar de meterse en lo que le interesa, que es sacar el partido adelante. Yo respeto a cada selección”, dijo.

“La realidad de Argentina es completamente diferente a la de Chile y yo tengo que ocuparme de sacar el partido adelante y hacer lo mejor que pueda para sumar. Y si Argentina le quiere dar o no importancia, es problema de Argentina”, agregó el DT de la Roja.

Gareca y el homenaje a Di María ante Chile: “No me importa”

“Si hay algo que ha demostrado Argentina, es seriedad (…) No me importa lo que hagan, me parece que va a estar bien para Argentina, yo me tengo que ocupar en que Chile haga su mejor partido para que se meta en la clasificación”, concluyó.

Gareca y el desafío real con Chile: las Eliminatorias

Sobre las Eliminatorias al Mundial 2026, Ricardo Gareca analizó que “va a ser muy difícil que Colombia pueda caerse por el gran trabajo que está haciendo Lorenzo. Después, todas las selecciones luchamos por esas últimas posiciones de clasificación”.

“Lo más importante de las Eliminatorias, más allá de que todas las etapas son importantes, es el sprint final. Es determinante. Muchas selecciones consiguen los puntos en las últimas fechas porque empieza la presión. Aquella selección que soporte esa presión puede tener más posibilidades”, reflexionó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.