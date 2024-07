A Nico Peric no le gustó que propongan un homenaje y despedida de Di María en la selección argentina contra Chile por eliminatorias. El ex arquero pide nómina y se ofrece para quebrar al Fideo.

Argentina se coronó campeona de la Copa América de Estados Unidos 2024 y estrenará su nueva corona como local contra la selección chilena, por la séptima fecha de las eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

Y el duelo ya se calienta tras la propuesta de la señora de Ángel Di María, Jorgelina Cardoso. El Fideo anunció su retiro de la Albiceleste con 36 años, pero al otro lado de la cordillera consideran justo que el puntero juegue 11 minutos ante Chile como homenaje, celebración y despedida de la selección argentina. El once por su tradicional dorsal.

El ex arquero y otrora seleccionado chileno, Nicolás Peric, lanzó una sabrosa y no menos terrible amenaza si se llega a cumplir la propuesta de festejo albiceleste contras La Roja.

El Loco está de vuelta a sus labores como comentarista tras pasar dos semanas complicadas en la clínica por una infección a la pleura. Peric se ofrece para quebrar personalmente a Di María.

Falta de respeto: Peric pide ser nominado a la Roja…

“Sería una falta de respeto. Yo pongo a Raúl Ormeño y que el Bocón le dé la patada que le dio a Branco en el Nacional. ¿Te acuerdas? Y que le fracture tibia y peroné, ahí está”, dijo Nico Peric en el programa Marca Personal de La Metro FM.

Peric sentencia que “a mí me dan once minutos y lo fracturo por desgraciados. ¿No es una falta de respeto a un partido de Eliminatoria contra un equipo que está absolutamente en otra situación? Es burlarse. Hagan un partido antes y le hacen un homenaje como se merece, pero no contra Chile en eliminatorias”.

Loco Peric pasado a mocha: no quiere ver a Di María contra Chile y se ofrece a volver a la Roja para quebrar al Fideo si toma para la chacota el duelo por eliminatorias.

La selección argentina consiguió un nuevo bicampeonato de Copa América al derrotar en la final de Miami a Colombia. Fue 1-0 en el tiempo extra con el gol de Lautaro Martínez.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Argentina?

Tras el fracaso en Copa América 2024, la Roja volverá a la acción de visita contra Argentina, por la séptima fecha de las eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. El duelo está pactado para el jueves 5 de septiembre.