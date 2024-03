Darío Osorio se transformó en uno de los grandes ganadores en la fecha FIFA con la selección chilena. El ex Universidad de Chile fue titular ante Albania y Francia, y hasta entregó asistencias y marcó de media distancia.

Lo que afianza al nacido en Hijuelas como uno de los puntos a destacar en el inicio de Ricardo Gareca. Incluso ha recibido el respaldo de referentes de la Roja para seguir el recambio en la Roja.

“Alexis me ha ayudado harto, siempre me da consejos, en qué puedo mejorar, lo que él siente que me falta. Es lindo que me aconseje, es el goleador de la selección”, confesó en entrevista con FC Midtjylland.

Tapabocas a Vidal

Pero su buen rendimiento, incluso tiene una particularidad por el tapabocas a Arturo Vidal. Es que el King fue uno de los más críticos con su salida hacia Dinamarca.

“Ahora quiero ver a los mala clase, que digan que ese negocio lo hicieron bien. Tenía que haberse quedado, madurado mucho más. No entiendo cómo llevan a un jugador talentoso a Dinamarca”, lamentó el jugador de Colo Colo en 2023 cuando se confirmó la salida de Osorio en el mes de agosto.

Pero más allá de la crítica, y que se suma a la lista de mufazos de Vidal, el Bicampeón de América entregó todo su apoyo para que la rompa en Europa, como ya lo esta haciendo.

“Me encantó mucho Osorio, lo veo más suelto”, sentenció tras los partidos en la fecha FIFA.