El Midtjylland, el equipo de Darío Osorio en Dinamarca, compartió una extensa y emotiva entrevista con el delantero chileno. Y uno de los tópicos abordados entre su casa y caminatas, fue el apoyo de Alexis Sánchez en la selección chilena.

En el video, Osorio confirma que Alexis lo insta y acompaña para practicar remates de tiro libre. Y el joven seleccionado nacional recibe con el corazón todos los consejos del Niño Maravilla.

“Alexis me ha ayudado harto, siempre me da consejos de qué puedo mejorar o lo que siente que me falta. Que él me de consejos es lindo, es el goleador histórico de la selección”, dijo Osorio.

El delantero nacional, figura en los últimos amistosos de la selección contra Albania y Francia agregó que “también (Arturo) Vidal me ha aconsejado, (Gary) Medel igual. Es importante, sobre todo por ser ellos”.

Admiración total

Incluso, el delantero contó que los admiraba de chicos, cuando sólo podía verlos jugar a través de la televisión. “Son los que fueron bicampeones de Copa América. Compartir con ellos…”, manifestó.

Darío Osorio sentenció que “los admiraba mucho de chico. Es lindo, yo los veía en la pantalla cuando salieron campeones, y ahora estar ahí compartiendo camarín. Estar todo el día con ellos, entrenando y en la concentración. Son recuerdos que valoraré después”.

Ante Francia, Darío Osorio marcó su primer gol con la selección chilena adulta. Fue un golazo para el 3-2 definitivo, en la derrota de La Roja contra la Francia subcampeona del mundo. Contra Albania no marcó, pero fue de lo más destacado en el equipo dirigido por Ricardo Gareca.

La entrevista a Darío Osorio