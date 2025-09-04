Este jueves 4 de septiembre se juega la totalidad de la fecha 17 de las Eliminatorias de la Conmebol, jornada que tiene grandes encuentros programados y uno de ellos tiene un especial interés en Chile con el enfrentamiento entre La Roja de Nicolás Córdova y su par de Brasil de la mano de Carlo Ancelotti.

Partido imperdible y que tiene una importante novedad, ya que este encuentro NO va por CHV como en otras oportunidades, debido a que los duelos de Brasil como local son transmitidos en territorio nacional por la señal de Mega y por consiguiente la icónica dupla Palma-Schiappacasse no estarán en los relatos.

Es en ese contexto que se confirmó quienes asumirán esos roles durante esta jornada y en RedGol te traemos todos los detalles.

Las nuevas duplas que transmiten el partido de Brasil vs. Chile:

Debido a que el encuentro entre la selección chilena y Brasil será transmitido por la señal de Mega, los rostros que estarán esta jornada son Gustavo Huerta como relator del partido y Rodrigo Sepúlveda en los comentarios.

Gustavo Huerta y Rodrigo Sepúlveda serán los rostros de Mega para el duelo de La Roja. (Foto: Mega)

Pero ojo, porque también transmitirán el duelo entre La Roja y la verdeamarela por la señal secundaria, Mega 2, la que tendrá a su propia dupla de comentaristas, en este caso son Marcelo González como relator y Fabián Morales en los comentarios.

Es importante recalcar que ambas duplas estarán solamente en este encuentro entre Brasil y Chile, debido a que la dupla conformada por Palma-Schiappacasse regresará para el último duelo de las clasificatorias ante Uruguay, el cual vuelve a ser transmitido por CHV.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Chile por las Eliminatorias?