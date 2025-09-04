Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Eliminatorias

¿Adiós a Palma-Schiappacasse? Estos son los relatores para Brasil vs. Chile por Eliminatorias

Debido a que CHV no transmitirá el duelo entre la verdeamarela y La Roja, Palma y Schiappacasse no estarán presentes en la transmisión oficial.

Por Franco Abatte

Aldo Schiappacasse y Claudio Palma no estarán en los comentarios del Brasil-Chile de este jueves.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTAldo Schiappacasse y Claudio Palma no estarán en los comentarios del Brasil-Chile de este jueves.

Este jueves 4 de septiembre se juega la totalidad de la fecha 17 de las Eliminatorias de la Conmebol, jornada que tiene grandes encuentros programados y uno de ellos tiene un especial interés en Chile con el enfrentamiento entre La Roja de Nicolás Córdova y su par de Brasil de la mano de Carlo Ancelotti.

Partido imperdible y que tiene una importante novedad, ya que este encuentro NO va por CHV como en otras oportunidades, debido a que los duelos de Brasil como local son transmitidos en territorio nacional por la señal de Mega y por consiguiente la icónica dupla Palma-Schiappacasse no estarán en los relatos.

Es en ese contexto que se confirmó quienes asumirán esos roles durante esta jornada y en RedGol te traemos todos los detalles.

El recambio ha llegado: la formación de Chile para visitar a Brasil por las eliminatorias

ver también

El recambio ha llegado: la formación de Chile para visitar a Brasil por las eliminatorias

Las nuevas duplas que transmiten el partido de Brasil vs. Chile:

Debido a que el encuentro entre la selección chilena y Brasil será transmitido por la señal de Mega, los rostros que estarán esta jornada son Gustavo Huerta como relator del partido y Rodrigo Sepúlveda en los comentarios.

Gustavo Huerta y Rodrigo Sepúlveda serán los rostros de Mega para el duelo de La Roja. (Foto: Mega)

Gustavo Huerta y Rodrigo Sepúlveda serán los rostros de Mega para el duelo de La Roja. (Foto: Mega)

Pero ojo, porque también transmitirán el duelo entre La Roja y la verdeamarela por la señal secundaria, Mega 2, la que tendrá a su propia dupla de comentaristas, en este caso son Marcelo González como relator y Fabián Morales en los comentarios.

Publicidad

Es importante recalcar que ambas duplas estarán solamente en este encuentro entre Brasil y Chile, debido a que la dupla conformada por Palma-Schiappacasse regresará para el último duelo de las clasificatorias ante Uruguay, el cual vuelve a ser transmitido por CHV.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Chile por las Eliminatorias?

La Selección Chilena visita a su par de Brasil este jueves 4 de septiembre desde las 20:30 hrs de Chile en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Lee también
No va por CHV: ¿Dónde ver Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias?
Internacional

No va por CHV: ¿Dónde ver Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias?

¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias 2026?
Internacional

¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias 2026?

¿Dónde ver EN VIVO Chile vs. Brasil por las Eliminatorias 2026?
Selección Chilena

¿Dónde ver EN VIVO Chile vs. Brasil por las Eliminatorias 2026?

Compañero de Carlos Palacios se nacionaliza para jugar el Mundial
Internacional

Compañero de Carlos Palacios se nacionaliza para jugar el Mundial

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo