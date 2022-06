Muy pobre es el balance de la selección chilena tras la gira por Asia. Hilando fino, el gran problema se encuentra en la generación de jugadas ofensivas y en el finiquito, donde Ben Brereton, Diego Valencia y Ronnie Fernández no lograron anotar goles para el elenco de Eduardo Berizzo.

Un tema que se prolonga desde hace tiempo, debido a que la Roja llegó a 455 minutos sin anotaciones. Un tema muy preocupante pues se arrastra desde las eliminatorias, cuando la selección era dirigida por Martín Lasarte.

El último gol del combinado nacional lo hizo Alexis Sánchez en La Paz, Bolivia, en el triunfo 3-2 contra los altiplánicos. Fue a los 85' y desde entonces nunca más se supo de gritar una anotación.

En el camino a Qatar, Chile luego no fue capaz de batir la valla de Brasil y de Uruguay, mientras que ante Corea del Sur, Túnez y Ghana la producción ofensiva también quedó en zapatero, dejando preocupado al Toto Berizzo.

Un tema que además no es nuevo, pues en el proceso de Lasarte pasó algo similar entre julio y septiembre del 2021, cuando no se convirtieron goles por largo rato: Paraguay y Brasil en Copa América, más Brasil, Ecuador y medio tiempo en el duelo contra Colombia por eliminatorias. Esa vez fueron 480', desde un gol de Edu Vargas a Uruguay hasta que Jean Meneses marcó ante los cafeteros.

Una falencia grande en la Roja, pues aparte de Alexis Sánchez no hay muchos más delanteros goleadores donde echar mano, por lo que será un tema que Berizzo deberá resolver en las próximas semanas de trabajo.