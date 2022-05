La selección chilena tiene programados los amistosos de junio, pero con un pequeño gran detalle. La Roja no ha encontrado entrenador y los hinchas pierden la paciencia con la ANFP.

Contrarreloj: la selección chilena no tiene técnico a dos semanas de volver a las canchas

La selección chilena cambia el foco de la denuncia contra Ecuador y Byron Castillo para soñar con un lugar en el Mundial de Qatar 2022 por unos días. La Roja se enfoca en los próximos desafíos que vienen por delante, donde tiene una importante gira por Asia.

El equipo de todos aprovechará la fecha FIFA de mitad de año para disputar tres partidos amistosos por dicho continente y ante rivales mundialistas. Desde el 6 de junio Corea del Sur, Túnez y Japón o Ghana serán los elencos con los que nuestro país deberá iniciar el nuevo proceso. O eso debería ser.

Mientras que la selección chilena ya tiene encuentros programados, debe definir también un gran detalle: su técnico. Tras la salida de Martín Lasarte de la banca nacional, en la ANFP han comenzado la búsqueda del próximo entrenador.

Sin embargo, las cosas no pintan para nada bien y así lo refleja la realidad. Chile, a 16 días de volver a la cancha, no tiene a su nuevo DT. Varios nombres han salido a la luz como candidatos, pero hasta ahora ninguno ha llegado a un acuerdo.

La situación es preocupante, ya que en dos semanas más el equipo de todos debe jugar y no tiene nada para hacerlo. Sin técnico no hay nómina y sin nómina no hay plantel para comenzar el nuevo proceso. La tarea obliga a acelerar todo, ya que la opción de ir al Mundial de Qatar 2022 también está en juego.

Eduardo Berizzo es el principal candidato, pero...

La selección chilena espera un resultado favorable en el escritorio con la demanda contra Ecuador por Byron Castillo para lograr estar en el Mundial de Qatar 2022. Con el torneo en noviembre y los amistosos en junio, la ANFP tiene la obligación de encontrar un técnico pronto.

Eduardo Berizzo asoma como la principal carta pese a su fracaso con Paraguay. El Toto ya ha mantenido conversaciones, aunque no parecen ir bien. Según informó Radio Cooperativa, el argentino no quedó conforme con la oferta, la que calificó como "insatisfactoria".

Con este panorama, queda abierta la ventana para escuchar nuevos nombres. Gustavo Quinteros es otro de los que suenan fuerte, pero el propio DT de Colo Colo negó que piense en la Roja y solo se enfoca en sus actuales desafíos.

La selección chilena busca técnico ya de forma desesperada antes de los amistosos de junio. El equipo de todos debe ordenarse rápido si quiere de verdad ser protagonista en caso de ganar la demanda a Ecuador y meterse por secretaría en Qatar 2022.