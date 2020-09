Rueda le pega flor de palo a los amantes de Bielsa: “Disfrutó un Alexis y un Vidal con 23 años, pero yo no tengo esos jugadores”

El proceso de Reinaldo Rueda al mando de la Selección Chilena ha sido duramente cuestionado por los hinchas, pues aún sigue muy latente el recuerdo de Marcelo Bielsa, quien llevó a la Roja al Mundial de Sudáfrica luego de 12 años.

Por lo mismo, el técnico colombiano en conversación con Deportes en Agricultura se refirió a su proceso y le recordó a los fanáticos que el tiempo ha pasado y que no cuenta con un Arturo Vidal o Alexis Sánchez de 23 años.

“(Marcelo) Bielsa disfrutó un Alexis Sánchez y Arturo Vidal con 23 años, pero yo no tengo esos jugadores en la Selección para ponerlos (…) Todas son generaciones diferentes y cuestan los cambios”, partió mencionando.

Para muchos el técnico argentino es el gestor de la llamada "Generación Dorada" del fútbol chileno. (FOTO: Agencia Uno)

No obstante, igual destacó el rol del rosarino, sobretodo por su título con el Leeds United. “Lo del profe Bielsa todo Sudamérica lo celebró, porque un entrenador de acá se impuso en la Championship. Eso demuestra la calidad de los entrenadores de esta parte del mundo”.

En la misma línea complementó que “Marcelo Bielsa en Chile es como Reinaldo Rueda en Honduras, porque él llevó a Chile a Sudáfrica despues de 12 años y Rueda llevó a Honduras al Mundial luego de 28”.

Recambio generacional en la Selección Chilena



Pero eso no fue todo, porque también tuvo palabras sobre lo difícil que ha sido realizar un recambio de jugadores en la Roja, a pesar de que ha buscado alternativas, pero estas no le han respondido en cancha.

“Los grandes de la Selección acogen bien a los jóvenes, son muy receptivos. Pero los jóvenes no han logrado llegar a la misma dimensión (…) Son tres generaciones y seis años de chicos que no han ido a un Mundial sub 20. Eso te marca. También la inmediatez del resultado hace que los entrenadores no miren para abajo”, mencionó.

“Hay jugadores como Felipe Mora y Ángelo Sagal que tienen muy buenas condiciones, pero no las han podido demostrar. Les falta regularidad en sus equipos, jugar 20 partidos seguidos”, sentenció.