La selección chilena perdió contra Marruecos en el amistoso jugado en España y Eduardo Berizzo sigue buscando su primer triunfo en la banca de la Roja. El cuadro nacional ya partió a Austria para medirse ante Qatar con el sabor amargo de mantener las dudas sobre el funcionamiento y futuro del Equipo de Todos.

Uno que es alternativa de Berizzo para cambiarle la cara a la selección chilena adulta es el juvenil Darío Osorio. En conversación con Paulo Flores y RedGol, el entrenador Raúl Toro no cree que el momento de la Roja desvalorice a la joya y gran promesa de Universidad de Chile que pronto debería partir al fútbol europeo.

“Se supone que los jugadores entre más juegan van quemando etapas. A Todos nos pasó que cuando nos citaban a jugar por la selección era un sueño, pero no sé qué más podría opinar sobre este niño. El otro día dije que hay dos jugadores que me han seducido este año: Víctor Méndez y Darío Osorio, y si a uno de los dos lo ponen de titular… Es diferente poner a un jugador de titular, sacarlo en el entretiempo y después no ponerlo más. Ahí lo revientas. Es un arma de doble filo”, dijo Toro.

El ex DT de Audax Italiano agregó: “creo que los jugadores de fútbol necesitan jugar. Uno piensa que hubiese sido bueno que este cabro saliera cuando estaba en su apogeo la generación dorada, hubiese sido espectacular, pero no es así y debemos conformarnos. Y esto no termina hoy, esto recién empieza. Van a pasar años sin tener una selección como la que tuvimos, en parte culpa de la pandemia. Los jóvenes estuvieron dos años sin competir. La selección sub 20 el otro día contra Inglaterra parecía un equipo de niños contra uno de adultos”.

“Darío Osorio tarde o temprano va a ser un crack, le falta mucho. Le falta jugar, que lo pongan, lo saquen, pero de repente va a pescar la camiseta titular. Es el único jugador diferente a todos, es un cabro chico de 18 años. Con esa edad, si analizas, hace puros goles bonitos y no sabe hacer goles feos”, complementa.

Consultado por su irrupción en un momento bajísimo de la Roja, Toro sostiene que “no creo que se desvalorice, con la edad y condiciones que tiene, lo encuentro muy parecido a Raphinha, el seleccionado brasileño del Barcelona”.

Por último, y consultado por la falta que le hará Osorio a la U ante la Católica por Copa Chile, Raúl Toro sentencia que “es la joya del futbol chileno, en cualquier momento te hace un gol o una jugada de gol. En el fútbol chileno no hay uno como él. Ni Clemente Montes ni Gonzalo Tapia de la Católica… tienen la velocidad, pero no tienen la técnica ni habilidad de Osorio. Los jóvenes tienen que ir haciéndose y de repente dan el zarpazo. Es lo que pasó con Alexis y Vidal y esos cabros chicos que de la sub 20 pasaron a la selección adulta de una y anduvieron extraordinario. Creo que va a pasar lo mismo con este niño”.