Darío Osorio es una de las joyas del fútbol chileno, pero que no ha logrado destacar con la selección chilena. El Mortero Aravena dejó claro que el mal nivel de la Roja puede afectarle en su precio de venta, pero no solo a él, sino que a todo nuestro país.

Darío Osorio ha sido una de las figuras jóvenes más destacadas en lo que va de temporada. Su nivel en Universidad de Chile lo hizo ganarse un lugar también en la selección chilena, donde esperaba mostrarse al extranjero y así tentar al fútbol europeo. Sin embargo, el mal nivel de la Roja puede afectar también en su valoración, según cree Jorge Aravena.

El Mortero conversó con RedGol de lo ocurrido en el amistoso ante Marruecos, donde la joya azul no sumó minutos pero fue opción después de haber estado con la sub 20 días atrás, dando un duro diagnóstico.

"Cuando se juega mal, evidentemente los valores de los futbolistas se ven afectados. Ahora, los que juegan son ellos y son los encargados de buscar la forma de jugar bien, de tener buenas presentaciones. Ayer nos superaron ampliamente, fueron muy veloces y jugaron mucho mejor que nosotros", lanzó de entrada.

Ahí entró de lleno en el caso de Darío Osorio, que fue el punto alto en la derrota de Chile sub 20 con Inglaterra en la Costa Cálida Supercup. Y sin esconder su preocupación, Jorge Aravena instaló la alerta por el jugador.

"Individualmente uno participa en un juego de conjunto y como tal, uno tiene que adaptarse y aportar para que todos jueguen bien", recalcó el Mortero.

Jorge Aravena fue más allá y enfatizó que el mal momento de la Roja no le hace nada de bien a las promesas. "Si las presentaciones no son buenas, se desvalorizan los futbolistas pero no solo Osorio, sino todos los jugadores y el fútbol chileno".

Mortero Aravena le pega a la U por pasarle la mochila a Darío Osorio

En medio de su lucha por alejarse del descenso una vez más, Universidad de Chile encontró la salvación en Darío Osorio, que con goles y talento intentó levantar a un equipo que no encontraba respuesta por ninguna parte.

Ahora, para el Clásico Universitario con la UC por Copa Chile, no estará a disposición por estar junto a la selección chilena. Para Jorge Aravena, los azules deben permitirle explotar en la Roja y no pasarle toda la mochila de la campaña a su joya. "Es un jugador importante para la U, pero es un muchacho que está mostrando sus primeras armas. La U no puede depender de si lo tiene o no, sino la cosa está al revés".

Finalmente y en esa misma línea, le hizo un llamado a los más grandes en el plantel de la U para que asuman el rol que les corresponde. "Los que tienen que cargar con la responsabilidad de la campaña son los más grandes, no los más chicos".