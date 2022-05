A Byron Castillo se le vino encima todo el peso de su caso: la polémica que tiene a la selección de Ecuador con la posibilidad de perderse el Mundial de Qatar 2022 por secretaría, esto en caso de confirmarse la denuncia de la Federación de Fútbol de Chile por las dudas sobre la veracidad de sus documentos y nacionalidad.

Este reciente fin de semana, Castillo rompió en llanto en pleno partido del Barcelona de Guayaquil contra Aucas después de cometer un penal. Y tampoco pasó desapercibida la imagen del jugador pidiéndole al DT el cambio para dejar la cancha muy angustiado.

El jugador no está bien y lo pasa muy mal, considerando que la selección chilena lucha por quitarle el cupo mundialista a Ecuador. De hecho, Barcelona no lo consideró en su convocatoria para el importante duelo por Copa Sudamericana ante Montevideo Wanderers en Uruguay. Castillo se quedó en casa con trabajo psicológico.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el destacado psicólogo deportivo nacional, Rodrigo Cauas, abordó las aristas del complicado presente y presión mental que atraviesa el jugador del Barcelona y la selección ecuatoriana.

“Él está con una enorme presión, no tan sólo de su país y de sus hinchas, sino del mundo futbolístico entero, y todo lo cercano por lo general lo hace equivocarse. Hay que ayudarlo totalmente, pese a que escuché que el club ya lo hizo. Como psicólogos nosotros estamos para anticipar situaciones así a los cuerpos técnicos, opinar, decir, señalar, etc.”, explicó el psicólogo chileno.

Asimismo, consideró que Barcelona debió darle descanso a Castillo frente al Aucas para evitar lo que finalmente sucedió con el llanto y su crudo “sácame” sobre el terreno de juego: “con lo que pasó el fin de semana yo no lo hubiese expuesto”, dijo tajante.

Por otro lado, Cauas recomendó que el seleccionado ecuatoriano cierre sus redes sociales y entrega sus argumentos. Castillo en su momento las ocupó para burlarse e ironizar con Chile, pero las respuestas nacionales crecieron exponencialmente.

“Él no se puede exponer con el tema redes sociales, a él le ha pasado el efecto boomerang, yo lo hubiese aislado, como en el caso nuestro lo fue Juan Carlos Gaete que cerró sus redes, y esto pasa cuando no se tiene el apoyo debido. Hay que estar preparado y claramente acá no se lo estuvo”, dijo el profesional.

Complementa: “Insisto, las verdaderas redes de apoyo son sus cercanos, familia, el club y compañeros, ya que está comprobado que el apoyo por redes sociales no cuenta mucho. Y también se sabe que en redes sociales el factor negativismo es el 70% contra un apenas 30% de positivismo”.

Por último, Rodrigo Cauas advierte que Byron Castillo tendrá un duro proceso posterior a la resolución de la FIFA, vaya Ecuador al Mundial o la Tricolor pierda su cupo producto de su caso. Incluso deja botando que los mismos rivales en Qatar 2022 lo pueden atacar psicológicamente.

“El jugador quedará marcado, es indudable, y tendrá que haber un buen trabajo para sacarlo del bajón de la culpa. Y si ratifican la clasificación también pasará por un proceso de adaptación, al desahogo que también ocuparán sus rivales en el Mundial si es que llega a ir”, sentencia Rodrigo Cauas.