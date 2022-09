La Roja sub 20 perdió 3-0 de forma inapelable contra Inglaterra en el torneo amistoso de Murcia. Tras el duelo, el entrenador Patricio Ormazábal valoró el roce de una selección juvenil forjada en pandemia debe reorganizarse.

Patricio Ormazábal y la goleada sufrida por la selección chilena sub 20 ante Inglaterra: "La experiencia es muy buena, jugamos contra el campeón de Europa"

La selección chilena sub 20 perdió por 3-0 ante Inglaterra por el debut en el torneo amistoso Costa Cálida Supercup en el estadio Pinatar Arena de Murcia, en España. La Roja dejó un bajo desempeño y fue totalmente dominado por el cuadro británico. Tras el duelo el entrenador Patricio Ormazábal valoró la experiencia en la preparación al próximo Sudamericano de la categoría.

“Para nosotros la experiencia es muy buena, sobre todo para los jugadores, y nos indica dónde estamos. Jugamos contra el campeón de Europa y tenemos que ver la realidad de dónde estamos”, dijo el ex mediocampista.

El DT de la selección nacional sub 20 agregó que “enfrentamos a un equipo que fue superior, pero nos deja varias conclusiones individuales y colectivas, como que tenemos que mejorar mucho para alcanzar objetivos y participar en mundiales constantemente”.

Patricio Ormazábal complementó que “de los jugadores ninguno tenía experiencia con equipos europeos y esto es muy bueno para nosotros y los jugadores, nos hace ver que tenemos que mejorar mucho para volver a pelear contra potencias mundiales”.

El próximo desafío de la Roja sub 20 será este sábado 24 de septiembre ante Australia. Posteriormente el 27 el representativo juvenil chileno enfrentará a Marruecos.

“Si bien Australia puede tener menos técnica o jerarquía que Inglaterra, sin dudas son muy físicos y fuertes, la intensidad no va a bajar contra Australia o Marruecos. Con nuestras armas tenemos que sobreponernos y dar pelea”, sentenció Pato Ormazábal.

