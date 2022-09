El canterano de Colo Colo Joan Cruz no está presente en la nómina de la selección Sub 20 de Chile que desde esta tarde participa en un torneo internacional amistoso en Murcia, España; lo que ha generado incredulidad frente a la inclusión de un jugador de Deportes La Serena de corta carrera.

Uno de los grandes problemas que deben enfrentar las selecciones chilenas es la influencia de los representantes de futbolistas. Aunque nunca existen responsabilidades claras, el movimiento de uno u otro jugador dentro o fuera de las nóminas levanta polvo por la injerencia de sus managers, aunque el tema siempre se ha negado de plano.

El presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, ha tenido que aclarar especialmente la vinculación entre la Roja y Fernando Felicevich, quien ha supervisado carreras de jugadores como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel y Charles Aránguiz; y siempre aparece en el ojo del huracán.

"Coincide que es el representante más grande, que tiene uno de los mejores jugadores de nuestro país o varios jugadores de muy buen nivel. Es una coincidencia pero no hay una manipulación por un representante. Hay un análisis objetivo con el departamento de identificación y scouting y análisis, donde se van siguiendo jugadores y se hace un informe de rendimientos", explicó en mayo el timonel del fútbol chileno.

Pero la actualidad da otro ejemplo de cuidado. La ausencia de Joan Cruz en la selección Sub 20 que participará desde hoy en la Supercopa Costa Cálida en Murcia, España; llama la atención. El jugador no ha actuado con regularidad en Colo Colo, pero lleva más de un año con el grupo de la Sub 20 y sin el azul Lucas Assadi en la nómina, se esperaba que fuera su momento.

Sin embargo, el jugador representado por la empresa AIM -y que ha sido sondeado por Felicevich- no apareció en la última lista del seleccionador joven, Patricio Ormazábal, y sí lo hizo Jeison Fuentealba, agenciado por Fefe y que este año dejó Universidad de Chile para actuar en otro de los que pelean por no descender, Deportes La Serena.

Aunque los jugadores tienen la misma edad, las diferencias en sus carreras son abismales. Mientas Cruz suma actividad oficial desde 2020 y jugó el Mundial Sub 17 con la Roja, Fuentealba recién apareció este año y totaliza la cuarta parte de los partidos a nivel profesional que disputó el colocolino.

"¿No hay espacio para Joan Cruz en la selección Sub 20?"



La ausencia de Joan Cruz fue abordada con pinzas por el panel de Redgol en La Clave y específicamente por Edson Figueroa, director del espacio radial. "Recibí un llamado por una alerta que hemos dicho un montón de veces, que tenía que ver con un tema de representación", explicó el panelista.

"Quien ingresó, que tenía sólo un partido en la nómina, no tiene responsabilidad. Pero si es un jugador de Deportes La Serena y con relación con uno de los representantes más mencionados, que es Fernando Felicevich. Yo recibí un llamado y me dijeron 'esto no es futbolístico, es netamente de representantes'", advirtió el comunicador.

"Desde lo futbolístico uno podría entender la ausencia de Joan Cruz, porque ha tenido una baja, pero para ser titular en Colo Colo. Pero para quedar fuera de una selección Sub 20 de Chile, en la que ha sido parte de todo el proceso, y después de anotar un golazo en Perú... a mí me parece extraño", reflexionó el sabelotodo de Colo Colo.

Posteriormente tomó la palabra Rodrigo Herrera con un dato importante. "Cruz fue sondeado por ese mismo representante (Felicevich), le dijo que no y después de eso empezaron los problemas. ¡Cuántas veces lo hemos visto!", lamentó el comunicador.

Por su parte, el serenense Cristián Basaure advirtió de que el comentario "es información, pero no hay ninguna acusación, porque nadie tiene la certeza de que sea así, que el llamado sea por aquello. Pero sí llama la atención que un futbolista que ha estado en todo el proceso, que tenga condiciones y talento, no esté".

Según el ex defensor, el entrenador de la Sub 20, "(Patricio) Ormazábal, tendrá la razón y el argumento de por qué nomina a uno y a otro, hay que analizar que no todos los de la Sub 20 son titulares en sus equipos".