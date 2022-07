Las historias que se tejen alrededor de Fernando Felicevich son múltiples y, por lo general, negativas con relación al representante de jugadores. Pero en conversación con diario La Tercera, el agente desmiente algunos de los principales cargos que se levantan en su contra, en especial la relación que tiene con distintos clubes nacionales y la selección chilena.

Lo primero fue Universidad de Chile y negar que sea dueño de Azul Azul. "No. Ya lo dije muchas veces. No tengo nada que ver con la propiedad de la U. No tuve, no tengo y no voy a tener jamás una participación accionaria ni en la U ni en ningún otro equipo de fútbol. No es parte de mi negocio, no me dedico a eso", aclara el agente.

Sin embargo, Fefe reconoce que ha tenido ofrecimientos. "Siempre hay grupos que tienen la idea de entrar a distintos clubes. Me preguntan y me ofrecen participar, pero siempre digo que no", asume, antes de explicar el tipo de relación que establece con los clubes a partir de la representación de jugadores.

"Ahora toca con la U, pero en su momento fue con (Universidad) Católica, antes con Colo Colo. Nuestra agencia tiene una participación grande en la representación de jugadores. En este caso, se dio que participamos en la transferencia de cuatro jugadores a la U, que llegaron desde distintos clubes, porque Jeisson Vargas fue desde La Calera", explica el asesor.

"De los jugadores que llegaron a la U, los que representamos son un porcentaje bajo, pero es más fácil ver los tres o cuatro casos donde coincide y buscar causas extrañas ahí. Lo entiendo, entiendo el ejercicio de la sospecha", aclara en función de las contrataciones de Ignacio Tapia, Israel Poblete, Jeisson Vargas y Martín Parra.

"Martín lo hizo muy bien en Perú. Tiene mucha proyección. Desde el rol mío de representar a Martín, la respuesta que puedo dar es que esa es una pregunta para la U. Para un chico de su edad y proyección pasar a la U es una buena oportunidad. ¿Cómo llega la U a que Martín sea el arquero que necesitan? Esa es una pregunta para la U", sentencia.

La relación entre Felicevich y la selección chilena



Una última columna de Juan Cristóbal Guarello asegura que Gary Medel y Arturo Vidal presionan a los jugadores jóvenes de la selección para que firmen con Fernando Felicevich. Pero el representante es claro al momento de rechazar tales atribuciones y transparenta cómo se produce la relación.

"Esa es una barbaridad que leí hace poco; una mentira del mentiroso de siempre. Es muy fácil preguntarle a Gary o Arturo si alguna vez lo hicieron. No lo necesito. Los jugadores más jóvenes, evidentemente, piden referencias a los más grandes, a los que trabajan con nosotros y a los que no", establece el representante.

En ese sentido, Felicevich cree más en la autoridad de los jugadores. "Para ellos, decidir quién es su agente es muy importante. Imagino que los que trabajan con nosotros hace 15 años dan buenas referencias. A ver si los que inventaron esa mentira consiguen un solo jugador que diga que Gary o Arturo lo presionó para firmar", puntualiza.

Finalmente, Felicevich aclara que "eso es fruto de una campaña organizada, de muchos años, de un grupo de gente y de un personaje en particular. Es una persona que está obsesionada conmigo y con mi empresa y que hace 10 años que no para de publicar mentiras. Hace 15 años que el eje de la Selección trabaja con nosotros", concluye.