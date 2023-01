En conversación con RedGol, el finalista de la Copa América 1987 con la Roja Patricio Mardones lamenta la caída del equipo dirigido por su tocayo Patricio Ormazábal en el Sudamericano Sub 20 de Colombia y sufre porque "Chile podría haber llegado al hexagonal final". Eso sí, advierte que "yo no sería tan tajante de tildar de fracaso a los jugadores...".

Pato Mardones condena a su tocayo Pato Ormazábal en Chile Sub 20: "El equipo decayó mucho"

Selección Chilena Sub 20

Un rotundo fracaso fue el cierre de la selección chilena Sub 20 en el Sudamericano de la categoría que se juega en Colombia, ya que con una ajustada derrota ante Venezuela quedaron fuera del torneo. Por eso, las críticas han llegado con todo y el principal apuntado es Patricio Ormazábal, quien recibió una fuerte de parte de su tocayo Patricio Mardones.

El histórico exvolante de la Roja, que jugó la final de la Copa América 1987 que se perdió 1-0 ante Uruguay, habló en exclusiva con RedGol tras la caída chilena en la competencia que da cupos al Mundial de Indonesia y tuvo sus razones para criticar al director técnico del equipo, ya que él cree que se bajó muchísimo el nivel muy rápido.

"Chile podría haber llegado a la etapa final"

De entrada, el emblemático mediocampista que marcó el penal que le dio a Universidad de Chile un título tras 25 años de espera apunta que "yo creo que Chile comenzó el Sudamericano colectivamente bien, creo que tiene una base de buenos jugadores que individualmente juegan bien, pero en lo colectivo el equipo fue decayendo mucho".

Tras eso, Pato Mardones lamenta que "yo creo que eso le pasó la cuenta, y hoy terminamos siendo eliminados con una selección de buenos jugadores". Eso sí, comienza a cargar los dardos con Pato Ormazábal como principal blanco: "a lo mejor la respuesta no estaba en ellos, sino que en la manera de armar el equipo".

"Yo creo que hay una responsabilidad técnica muy importante. Creo que cuando tú tienes buenos jugadores es muy importante tratar de darles una idea", disparó el oriundo de San Vicente de Tagua Tagua.

"Llevan bastante tiempo jugando partidos internacionales y amistosos, pero creo que este era un Sudamericano, con el grupo en el que quedó Chile, que podría haber llegado a la etapa final", complementó para cerrar.

"Yo creo que a esta edad, yo no sería tan tajante de tildar de fracaso a los jugadores, a mí me hubiese encantado que Chile, por el crecimiento de sus jugadores, hubiese clasificado al Mundial porque eso te da un plus, una experiencia importante para tus jugadores que necesitan tener más roce internacional", cierra.