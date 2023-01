El ex mediocampista de Universidad de Chile y campeón con los azules la recordada campaña del 94, Patricio Mardones, pone paños fríos a la derrota azul frente a Conquimbo, confiado en que la U tiene jugadores para hacer una buena temporada y todo es cosa de tiempo.

Pato Mardones y debut de la U 2023: "Me encanta Mateos y Renato Huerta es muy atrevido"

Universidad de Chile debutó para el público este 2023 con derrota por 2-0 frente a Coquimbo Unido, en el amistoso juagado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Fue el primer duelo de Mauricio Pellegrino como DT del Chuncho que pueden apreciar los hinchas tras algunos enfrentamientos a puertas cerradas en el CDA.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el ex mediocampista azul, Patricio Mardones, analizó el desempeño de algunos nombres nuevos de la U para la presente temporada.

“Es muy temprano para hablar de Federico Mateos, a mí me encanta ese jugador. Tiene que ir conociendo el club y a sus compañeros. Saber dónde está. Pero es un jugador que le va a aportar a la U. No hay que darle toda la responsabilidad. Es importante que hoy la U logre funcionar como equipo y no dependa de las individualidades. Tengo confianza en que Mateos hará un buen año, bien rodeado con un funcionamiento más seguro, creo que andará bien”, lanzó Mardones.

Sobre la misma el autor del recordado penal a Cobresal en el norte el 94, agregó que “fue un correcto debut de Zaldivia, es un buen jugador. Estuvo cinco o seis años en Colo Colo a buen nivel y las lesiones no lo ayudaron, pero ayer lo vi bien, con tranquilidad y asumiendo responsabilidad. Al principio le puede costar, pero creo que se va a imponer. Leandro Fernández tuvo cosas interesantes, pero debe ser más constante. Debería andar en la U”.

Otro que se llevó elogios del ex volante fue el juvenil Renato Huerta: “me encantó, lo conozco a ese chico y, es un jugador muy atrevido. Asumió responsabilidad en el mano a mano, en los centros, tomó buenas decisiones. Será un buen aporte y complemento del plantel. Y si sigue mejorando puede pelear el puesto de titular”.

Mardones y Mauricio Pellegrino

Respecto al nuevo entrenador de Universidad de Chile y lo visto contra Coquimbo, Patricio Mardones expone que “yo creo que es muy prematuro para opinar sobre lo que quiere Mauricio Pellegrino, comenzó bien pero después se vio diluyendo. Creo que va a tener un equipo bastante competitivo. La formación de ayer no va es la definitiva y hay que darle tiempo en los próximo amistoso. Ahí vamos a ir conociendo para qué estará la U este año”.

Sentencia que “la U tiene que encontrar un funcionamiento, y eso es responsabilidad del entrenador. Lo colectivo te lleva a aguanta el año. Eso es lo que está buscando y creo que la U lo va a conseguir, tiene buenos jugadores que están adaptándose al club. Hay que tener paciencia y ver cuándo sea por los puntos”.