Coke Hevia y fracaso de Chile sub 20: "Y somos candidatos a no clasificar al Mundial adulto"

La selección chilena sub 20 perdió contra Venezuela por la última fecha del Grupo B del Sudamericano de Colombia 2023 y quedó eliminada de la fase final del hexagonal que entregará los cuatro cupos al Mundial de Indonesia. La Roja dirigida por Patricio Ormazábal se despide del torneo juvenil en un fracaso de marca mayor entre polémicas decisiones y estrategias del técnico.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el periodista Jorge Coke Hevia manifestó que “en un momento Ormazábal dijo que la ANFP le había dicho que su pega era encontrar jugadores para la selección adulta, y no tengo por qué no creerle. ¿Sabes por qué? Porque en la ANFP no tienen idea de lo que están haciendo. Partamos de la base que la regla en el campeonato es sub 21 y el Sudamericano es sub 20. Explica el nivel de inoperancia de la ANFP”.

“Agregar que no había un dirigente allá en Colombia, sólo uno de Santa Cruz que tiene vínculo con representantes. Una sub 20 que no mostró nada. Si tenía que encontrar jugadores para la selección adulta no lo hizo”, complementó Coke.

Sobre la misma profundizó las criticas y además culpa a la gestión del presidente de la ANFP: “Chile tenía que clasificar al hexagonal final desde el grupo más fácil en la historia de los Sudamericanos Sub 20 y no lo hizo. Además desvalorizó a sus jugadores. ¿De dónde va a valer 10 palos verdes Osorio ahora? ¿ Mucha culpa de Ormazábal? Sí, seguro, porque es cuestionable como paró los equipos en el Sudamericano. Pero acá el gran culpable es Pablo Milad”.

Coke Hevia sentencia: “anótenle otro fracaso en Quilín. Y después se palmotean la espalda y se eligen de nuevo. Es el peor presidente en la historia de la ANFP en cuanto a gestión. Horrible. Y la selección chilena adulta va para donde mismo si no hay un cambio de timón. El fútbol chileno es una vergüenza y somos candidatos a no clasificar en las eliminatorias más fáciles de la historia”.

Un fracaso para Sergio Gilbert

Con el fútbol chileno acostumbrándose otra vez a los eufemismos para evitar la palabra fracaso, el también periodista Sergio Gilbert dejó el café sin azúcar, sin dudar en el calificativo para el amargo tropezón de la Roja sub 20.

“¿Un fracaso? No se le puede ver de otra manera a pesar de que yo no tenía muchas expectativas en este partido, ni tampoco de llegar al hexagonal final y menos de ir al Mundial, por todo lo mostrado en este torneo. Igual fue decepcionante y un golpe duro. No sólo por perder ante Venezuela, que se supone que es un equipo inferior a Chile, a estas alturas una cosa relativa, sino por la forma en que perdió”, dijo.

Gilbert sentenció que “Chile se estaba jugando la clasificación y tenía la posibilidad al alcance de la mano, era cosa de no perder el partido, pero en ningún momento se vio a un equipo con ganas, ideas o claridad para alcanzar el objetivo. Parecía que Chile esperaba que se le diera favorable, pero no hizo nada por ganarlo. No hubo respuesta del entrenador ni de un jugador que pudiera marcar la diferencia. Evidentemente hay que poner las cosas claras: ni en un grupo favorable donde no tenías que enfrentar a Brasil ni argentina lograste un buen nivel. Es un fracaso de Chile”.