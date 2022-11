Argentina debe ser, por estos días, una fiesta. Hace un rato que no llegaban tan armados a un Mundial, con un Lionel Messi en estado de gracia, un enorme invicto de Lionel Scaloni, el título de la Copa América bajo el brazo y una paliza sobre Italia en la Finalissima. Todo aquello ha puesto a la Albiceleste como una de las selecciones favoritas para ganar en Qatar 2022, cita que comienza este domingo.

Sin embargo, quizás por un trauma o por exceso de tiempo libre, los argentinos no dejan de pensar en algo que pasó hace bastante más tiempo. En 2015 y 2016, la selección chilena -que no logró clasificar y quedó ajena a esta Copa del Mundo- les ganó dos finales de la Copa América. Y estas siguen penando al otro lado de la cordillera, donde aún traen a Chile al recuerdo.

Así dio cuenta una reciente publicación de TyC Sports. Pese a todos los factores que deberían tenerlos plenamente enfocados en su selección -que debuta el martes ante Arabia Saudita-, el medio trasandino se dio tiempo para acordarse de nuestro país: "Ahora sí se picó todo en Doha: llegó la banda de Chile", compartieron en Twitter, sumando una foto donde no había nada. ¿La respuesta chilena? Mauricio Pinilla les contestó con una foto de la Copa América 2016, la que en ese entonces impactó tanto al país trasandino que Messi ponía sobre la mesa su retiro de la selección.

Ni siquiera es lo único. Cuando la Roja perdió ante Qatar en la pasada gira europea, el medio compartió una nueva publicación en su contra: "Chile, que por si alguno no recuerda se quedó sin Mundial, igualó 2-2 ante Qatar, quien será el anfitrión de la próxima Copa del Mundo a la que no clasificó Chile. Lo repito por si ya se habían olvidado de vuelta", escribieron.

La lista sigue, porque no solo los medios han demostrado que no se olvidan aquellas finales. Los hinchas de Argentina tampoco lo hacen. Cuando quedaban aún unos meses para Qatar 2022, y solo dos meses después de la Copa América 2021, nos dedicaron un cántico: "No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuántos años las lloré", cantaban, pese a que seis años ya habían pasado de la Copa Centenario.

La enemistad con Chile en la pantalla

La odiosidad argentina a nuestro país incluso se ha tomado la pantalla. Este noviembre, a través de la plataforma Star+, se estrenó la serie Robo Mundial, donde se presentaba un imaginario en que se desclasificaba a la Albiceleste del Mundial y la Roja iba en su lugar. Un panorama tan abominable para el país de otro lado de la cordillera que un grupo de argentinos se decidía a armar un escuadrón para revertir la situación.

No es lo único. Para vivir la previa del Mundial, la marca de cerveza Quilmes hizo un spot publicitario donde mostraban las similitudes de la Argentina 2022 con la de 1986, la que salió campeona del mundo. Una emotiva comparativa para encender la ilusión de cara a Qatar, pero en la que no se resistieron de incluir a Chile. "La Navidad previa a la del 86, llovió en Buenos Aires. ¿Y qué paso en la última Navidad? También llovió", decía el spot, que más adelante tuvo a un grupo de niños diciendo entre risas que "en 1986, Chile tampoco clasificó".

"Nos metimos en su cabeza"

“De las chances erradas en finales, la que más me recrimino es ante Chile en Estados Unidos", lamentaba Gonzalo Higuaín a mediados de este año. "Está claro que éramos superiores a ellos" sumaba hace unos meses Javier Mascherano, quien estuvo en las dos finales y se retiró en 2020, no pudiendo celebrar la copa obtenida ante Brasil en 2021.

"Nos metimos en su cabeza". Con una simple frase, Claudio Bravo, capitán de la selección chilena, explicó por qué Chile ganó dos finales consecutivas a Argentina. "Las estadísticas no dicen nada si no puedes meterte en la cabeza de tu rival. Tienes que distraerlo, hacerlo sentir nervioso, hacerle sentir la presión. Así es como ganamos la final", comentó el portero nacional recién hace un mes. Una declaración cierta en 2015, 2016 y en 2022, incluso con Chile fuera del Mundial.

