Argentina se prepara para jugar el Mundial de Qatar con muchas expectativas, debido a los 33 partidos invictos que tiene en la era de Lionel Scaloni, récord total para la albiceleste.

Por eso es que los hinchas se preparan para ir en masa a alentar a su selección a Asia, con la ilusión de conseguir la tercera estrella en una Copa del Mundo tras las conseguidas en 1978 y 1986. Para eso, preparan una batería de canciones.

Una de ellas es con la música de La Mosca, muy característica en las canchas trasandinas y que fue adaptada para darle ánimo a la Scaloneta. Lo curioso es que en la letra reflejan que aún les duele las Copa América perdidas ante Chile, aunque han pasado más de seis años.

En una parte de la canción se entona "no te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuántos años las lloré", dejando en claro que los fanáticos argentinos siguen dolidos por no haber superado a la Roja en esas definiciones históricas para nuestro país.

De hecho en TyC invitaron al grupo musical a cantar la canción y armaron un video, donde los hinchas cantan esa parte de la canción y luego recuerdan que el trago amargo lograron dejarlo atrás luego de ganarle la Copa América a Brasil, en el 2021.

Argentina jugará en el Grupo C del Mundial de Qatar, donde debe enfrentar a Arabia Saudita, Polonia y México. Un grupo bastante abordable, aunque el cruce en octavos de final asoma más complejos pues tocaría Francia, Dinamarca, Australia o Túnez.