Campeones de la última Copa América y del Mundial de Qatar 2022. Argentina no puede ser más favorito en la actual edición del trofeo continental en Estados Unidos. Pese a ello, hay heridas que no sanan.

La final ante Brasil en el Maracaná fue el comienzo de la llegada a las estrellas de Argentina y, con la selección, del propio Lionel Messi. La Pulga necesitaba un trofeo a nivel de selecciones y, tras dos intentos fallidos en Santiago y en East Rutherford, lo conseguía ante un archirrival.

Pero, nada hacía presagiar que finalmente Lionel Messi lograría algo con la Albiceleste. Sobre todo, considerando lo escurridiza que le habían sido las finales al diez de Argentina.

Peor aún, en 2016, tras perder la final de la Copa Centenario frente a Chile, Messi decidió tirar la esponja y abandonar la selección argentina. Las críticas de algunos periodistas, sumado a la mala suerte de cara a los trofeos determinaron la decisión.

Pesadilla en New Jersey

“Es increíble, pero no se me da, la selección no es para mí”, dijo por aquel entonces Lio Messi. El duelo final, perdido tras una tanda de penales, terminó por tirar por el suelo la paciencia del argentino, quien no quería saber más de la Albiceleste.

Si bien esta situación está lejos de volver a repetirse, el escenario vuelve a ser parte de la historia de Lionel Messi. Nuevamente, ante Chile, la Pulga tendrá que ir al MetLife y recuerdos volarán por su cabeza. Así lo creen en Argentina, donde recuerdan aquellos fatídicos momentos para su combinado nacional.

“El destino pone en el camino de Messi el mismo estadio, el mismo torneo y el mismo rival. La instancia es totalmente distinta, pero está claro que cada partido con Chile tiene algo especial después de las finales perdidas por penales en el 2015 y más en el 2016”, señala Olé, que también cree que el pasado está pisado.

“Los malos recuerdos están enterrados hace rato, quedaron sepultados para siempre en el Maracaná, Londres y Lusail, pero Leo sabe que este partido es importante para seguir agigantando un ciclo que no para de crecer. Un triunfo en su primer partido con 37 años pondría a la Selección en los cuartos de final y sería un paso para soñar con el bicampeonato, en su última Copa América”, escribieron en el portal deportivo argentino

Para cerrar, una frase muy argentina: “Porque si hay replay de vuelta olímpica, habrá una semifinal en el MetLife Stadium, justo el escenario donde se jugará la final del Mundial 2026… Y sí, soñar no cuesta nada”.