El ex volante y capitán de la selección argentina se refirió a los años en que tuvo a la selección chilena como principal rival del continente. “No tuve la suerte de ganar títulos grandes con la selección, pero no me quejo, es lo que tocó”, aseguró.

La generación dorada de la selección chilena dejó a un gran damnificado a nivel continental con las dos Copas América ganadas en el 2015 y 2016. Hablamos de Argentina, selección que antes de renacer en estos últimos años, vivió un verdadero trauma con las finales perdidas ante la Roja.

Uno de los que sufrió con el poderío del equipo de todos por esos años fue Javier Mascherano, de los máximo líderes en el combinado albiceleste. Increíblemente, el volante se terminó retirando del fútbol sin ganar ningún título con su selección.

En charla con ADN Radio el ex Barcelona recordó lo que fue esa etapa en su carrera, afirmando que “no tuve la suerte de ganar títulos grandes con la selección, pero no me quejo, es lo que tocó. Hoy miro hacia atrás y estoy más que tranquilo y orgulloso con la carrera que hice. Siempre di lo mejor, no puedo reprocharme nada”.

“Estamos hablando de, posiblemente, la mejor generación de Chile de la historia y a mí me tocó enfrentarla, lamentablemente”, agregó.

En ese sentido, el ex volante abordó la rivalidad entre argentinos y chilenos, señalando que “siempre está, es una realidad, no lo podemos negar. Cada vez que vine a Chile a jugar sentí un poco la hostilidad, pero tiene que ver con una rivalidad deportiva”.

“Tuve compañeros chilenos y me llevo muy bien con ellos, también con los chilenos que fueron mis rivales. Al final, somos países hermanos. Llevamos tiempo conviviendo de buena manera y eso tiene que seguir así”, añadió.

Javier Mascherano perdió dos finales de Copa América ante la selección chilena de manera consecutiva. | Foto: Photosport.

El presente de la selección chilena

A la hora de comentar el presente de la Roja de la mano de Ricardo Gareca, Mascherano sostuvo que “más allá de la edad, hablamos de jugadores que en muchos casos siguen en plenitud. Bravo y Sánchez juegan en Europa, Vidal decidió volver a Chile para terminar su carrera, Vargas ha tenido un gran paso por Brasil, lo mismo Gary Medel. Gareca tiene la capacidad para recuperar a este tipo de jugadores”.

“En Barcelona me tocó compartir con Bravo y Sánchez. Claudio hizo una temporada maravillosa en su primer año en el club, después tuvo que irse para buscar minutos, pero es un gran compañero, por algo fue capitán de su selección. Y Alexis es un grandísimo jugador, seguramente debe estar pensando en buscar otros horizontes para tener más minutos”, concluyó el argentino.

