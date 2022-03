Eduardo Vargas no estará en la banca de la Selección Chilena para enfrentar a Uruguay. Los delanteros que pueden entrar son Ronnie Fernández e Iván Morales, que estarán esperando su oportunidad como suplentes.

Ni a la banca: Eduardo Vargas no será opción para Martín Lasarte en el duelo frente a Uruguay

Llegó el momento, como decían en un antiguo programa de televisión. La selección de Chile se juega su última chance para poder entrar al repechaje del Mundial en las Eliminatorias Qatar 2022, cuando enfrente en San Carlos de Apoquindo a Uruguay.

Encuentro en el que Martín Lasarte pone a Ben Brereton como delantero, a pesar de que no está en óptimas condiciones. La lesión en su tobillo izquierdo sufrida en febrero ha sido un problema para el nacido en Inglaterra, que de todas maneras se la juega toda para ir a la cita asiática.

Claro que en caso de que no responda bien, en el banco de suplentes no estará Eduardo Vargas. El delantero que fue titular contra Brasil ha tenido inconvenientes físicos los últimos días, por lo que no será chance para Martín Lasarte.

Una baja importante considerando que ha marcado 40 goles en la selección chilena en toda su historia. Y si bien en estas eliminatorias estuvo con la pólvora mojada, pues no convirtió nunca, su poder de fuego siempre es bien considerado para los entrenadores.

De hecho, Vargas fue quien anotó el gol de Chile en el empate 1-1 ante los charrúas en la última Copa América, luego de que hiciera una hermosa pared con Brereton.

Así, para el recambio estarán Ronnie Fernández e Iván Morales en la banca de suplentes. También aparecen Jean Meneses y Víctor Dávila como jugadores ofensivos, aunque ambos tienen características diferentes a las de un centrodelantero.

