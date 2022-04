El ahora ex director técnico de La Roja asistió a su conferencia de prensa de despedida y uno de los temas que trató fue la supuesta intervención de representantes del fútbol chileno en su lista de citados para las Eliminatorias Sudamericanas, lo que negó tajamente señalando que "me puedo haber equivocado, pero cité a los que tenía que citar".

El contrato que mantenía Martín Lasarte como director técnico de la selección chilena llegó a su fin tras el triste final que tuvo en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 y este lunes 4 de abril fue la conferencia de prensa para anunciar oficialmente su despedida.

Machete realizó el mea culpa correspondiente tras dejar a La Roja fuera de la próxima cita planetaria que se desarrollará en noviembre, pero también fue consultado al respecto de uno de los temas más polémicos: la intervención de representantes para armar las nóminas.

El estratega uruguayo de 61 años sacó la voz al respecto y aprovechó de aclarar que eso nunca sucedió. "Parece que no me conocieran. Tú tienes que hacer la pregunta, está bien, pero trabajé acá. Entendí que debía venir una cara nueva en la Católica y me fui seis meses antes, tuve un compromiso con la U operado de la espalda y, ¿te parece que voy a estar ligado con un representante?", indicó de entrada.

"Me puedo haber equivocado, pero cité a los que tenía que citar. Nunca ligado a que ‘Martín, cita a fulano’, me hubiera ido a mi casa más tranquilo", complementó para después seguir profundizando.

"Creo que Gary Medel lo dijo, que fallamos de local, y comparto. Me acuerdo mi segundo partido acá, empatamos con Argentina afuera y jugamos con Bolivia, tuvimos 14 ocasiones y empatamos. Dije que el fútbol me debía otra, pensé que pagaríamos ese partido y se los dije a mis compañeros", continuó.

Eso sí, destaca que "increíblemente, con ese resultado y alguno otro de casa que me tocó, porque en cuarto no competí, al menos metíamos repesca. Eso no habilita lo que hicimos mal, hay un montón de cosas que se pueden cuestionar, perder feo con Brasil, con Argentina, con otro rival de visita, eso pasa, pero de local tienen que ser para ti más allá de alguno difícil y ahí no cumplimos, fue nuestro talón de Aquiles. Ahí el primer responsable es uno".

Tras eso, filosofó que "el tiempo es el más hábil de los maestros, llevo muchos años entrenando, jugué muchos años, lo disfruté, me hice entrenador, me fue bien, me fue mal, se ven muchos grandes entrenadores cesados, el objetivo lo cumple uno solo, ser campeón, no descender, depende. Conozco esto, cuando no se cumplen los objetivos a este nivel, de no ir al Mundial, por más que no competí cuatro partidos, lo de la edad de la generación dorada que no pudo ser regenerada totalmente y que espero sea así al futuro".

"Hablé con Francis (Cagigao), hablamos a calzón quitado, fuimos claros, tomamos una decisión consensuada y lo mejor es esto, no es que no me sintiera con fuerza. Entiendo que Sudamérica es pasional, como aficionado cuando Uruguay no iba al Mundial era una locura, después pasaba el tiempo, me acuerdo Argentina y Brasil cambiaban de entrenador y Uruguay no", concluyó.