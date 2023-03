Eduardo Berizzo ya dio a conocer la nómina de la selección chilena que enfrentará a Paraguay en el duelo amistoso del 27 de marzo en el estadio Monumental, el único duelo de la Roja programado para la próxima fecha FIFA.

Con la generación dorada a la cabeza del listado, resta conocer a los jugadores del medio local que serán parte del plantel del Toto Berizzo. Y son varios los nombres que han aparecido como opciones dentro de la sequía.

En conversación con Paulo Flores y Redgol, el periodista Marco Sotomayor sostuvo que “los dos de la Universidad de Chile (Darío Osorio y Lucas Assadi) debiesen tener mayor experiencia y minutaje en la selección, como titulares o como alternativas desde el banco. Lo de Matías Zaldivia no me parece, no porque cuestione la defensa de la Chile, sino que tenemos un superávit de centrales”.

Sotomayor agrega que “la defensa no es la posición donde nos faltan jugadores, nos faltan de mediocampo hacia arriba. Ahí es donde estamos cojeando y no le hacemos goles ni al arcoíris hace mucho tiempo. Hemos marcado, pero una de las cosas que nos cuesta es llegar al gol”.

“Alexander Aravena es un muy buen nombre y tiene que estar en las ligas mayores, lo de Marcos Bolados me parece un despropósito. El regreso de Marcelo Díaz no, hay que empezar a probar otros jugadores. Díaz ya fue, con el respeto y todas las condiciones que tiene. Estamos hablando de una selección, pero como no conocemos el proyecto de Berizzo, no sabemos si está preparando sólo el partido contra Paraguay para ganar su primer partido, o si mira con proyección para la sub 23 de los Panamericanos. Debería estar mirando de reojo para esa selección, que además será la base para las próximas clasificatorias. Así, con todo el respeto, Marcelo Díaz no. Y Bolados por juego y nivel, no”, complementó el comunicador.

En cuanto a otros nombres y candidatos, Marco Sotomayor sostuvo que “Bastián Yáñez se ha ido quedando espantosamente, no sé qué le pasó por la proyección que tenía como puntero izquierdo. No tiene hoy nivel de selección. Michael Fuentes podría ser para que se muestre. Gonzalo Tapia en la Católica ya es banca y se fue Clemente Montes. Vicente Conelli está muy verde en la Unión y Gabriel Norambuena también. Renato Huerta en la U lo mismo. Nicolás Guerra no es de selección. Pienso en los clubes grandes. Alexander Oroz desapareció del mapa. Cristián Zabala salió del primer plano”.

Sotomayor sentencia que “lo que yo sabía es que Berizzo quería proponer un equipo más joven, una mezcla con algunos de los consagrados o viejos por llamarlos de una manera: Bravo, Alexis, pero desde el la ANFP le dijeron que no, que la obligación es ganarle sí o sí a Paraguay y echarse mano con los más experimentados”.