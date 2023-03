El presidente de la ANFP adelantó lo que será este 2023 de inicio de clasificatoritas para la selección chilena. “Siempre va a haber críticas cuando no hay resultados, eso es normal”, declaró.

Pablo Milad le mete presión a Eduardo Berizzo: “Ya no estamos para probar tantos jugadores”

La selección chilena está a solo semanas de volver a la acción, saliendo a la cancha para enfrentar en un duelo amistoso a Paraguay el próximo lunes 27 de marzo a partir de las 21:30 horas en el Estadio Monumental.

Este será el único encuentro que el equipo de Eduardo Berizzo jugará durante marzo, esto de cara al inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026 que está pactado para junio o septiembre de este año.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, se las cantó claritas al seleccionado nacional, afirmando en La Serena que “hasta ahora tenemos un solo partido, con Paraguay. Va a servir entrenar en conjunto, porque los equipos a veces juegan sin entrenar mucho. Va a ser productivo que el profe (Eduardo Berizzo) pueda contar con un par de días más de entrenamiento”.

“Creo que ya no estamos para probar tantos jugadores. Ya sabemos los que están jugando, los que tienen competencia en diferentes clubes”, agregó el timonel del fútbol chileno.

En ese sentido, Mitad sostuvo que “siempre va a haber críticas cuando no hay resultados, eso es normal. Berizzo ha probado jugadores y ya tiene la película clara de con quién contar y quién no. Este es un proceso que teníamos que hacer sí o sí. Lamentablemente los resultados no se dieron, pero es parte de un proceso”.

Para finalizar, entregó algunos detalles de la programación del inicio de las Eliminatorias de la Conmebol, afirmando que “tenemos reunión para determinar si se comienza en junio o en septiembre. Lo más probable es que empecemos en septiembre”.

Se espera que en los próximos días Eduardo Berizzo entregue la lista de citados para este duelo ante Paraguay, en el que probablemente se repita la base del equipo que vio acción ante Polonia y Eslovaquia ante los amistosos de noviembre del año pasado.