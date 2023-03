Walter Montillo fue un jugador que dejó un gran recuerdo en Universidad de Chile. El argentino tuvo dos ciclos en el Romántico Viajero, incluida su última etapa como futbolista profesional, pues se retiró con la camiseta azul por la que tanto cariño siente.

Por eso, y también por la nueva actividad a la que se dedica, se mantiene pendiente al momento de la U, que alcanzó tres victorias consecutivas en el Campeonato Nacional 2023, algo que no lograba hace poco más de tres años.

En esta fila de triunfos, Mauricio Pellegrino ha escogido alinear a Darío Osorio, aunque Lucas Assadi ha estado algo relegado. Parte de esos pocos minutos del "20" tienen que ver con una molestia muscular que lo afectó. La Ardilla conversó con RedGol e hizo un análisis profundo de los jóvenes en el fútbol actual, aunque se detuvo en los dos prometedores talentos que tienen los estudiantiles.

"Es un tema generacional, no por Assadi u Osorio, que son las figuritas de la U. Es una alerta a lo que está pasando, al relajo de los más jóvenes, de conformarse con poco, con salir en la tele", expresó el trasandino, quien hoy es un agente de futbolistas para la empresa ByP Argentina.

Montillo añadió que "los vi jugar. pero no sé cómo entrenan. Yo soy representante, trabajo en esto, a los chicos les cuesta saber que esto es un proceso. Creen que todo será de un día para el otro y los más grandes deben marcarles el camino. Pasa en todos lados. El que tiene hambre llega más lejos. Eso les inculco. El tren pasa y después no lo agarras más".

Montillo les augura futuro en Europa a Lucas Assadi y Darío Osorio

"Seguro estos chicos jugarán en grandes de Europa, depende de ellos nada más. Mientras más ganas tengan, mejor será su carrera", fue la frase con la que Walter Montillo les vaticinó un futuro en el Viejo Continente a Lucas Assadi y Darío Osorio, las promesas más ilusionantes que tiene la cantera del Centro Deportivo Azul.

Y también declaró su admiración por uno de los dos. "Me gusta Assadi, si lo llevan de a poco le puede dar mucho al club, tanto dentro de la cancha como monetariamente si lo venden. Es difícil encontrar en estos momentos jugadores que tengan buenos controles hacia adelante y no tengan miedo a encararte. Me recuerda lo que yo hacía, como Pablo Aimar, Jorge Valdivia, Matías Fernández. Reciben y van para adelante. Te ganan partidos", cerró la Ardilla, quien también jugó en San Lorenzo de Almagro de Argentina, Morelia de México y el Santos de Brasil.