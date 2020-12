Marcelo Barticciotto y probable salida de Rueda: "En la ANFP están muy claros, Ariel Holan es el candidato"

Reinaldo Rueda está muy cerca de dejar la selección chilena para asumir el representativo de su natal Colombia, lo que deja a la Roja sin cabeza de cara a los duelos contra Paraguay y Ecuador de marzo.

En la ANFP ya trabajan en un reemplazante para Rueda considerando que es muy probable que el DT se marche a Colombia tras el despido del portugués Carlos Queiroz.

“Los que tenemos dudas somos nosotros, a mí me parece que en la ANFP están bastante claros con el DT que reemplazaría a Reinaldo Rueda”, dijo Marcelo Barticciotto en Radio Cooperativa.

El ex delantero de Colo Colo agregó: “dirige en el fútbol chileno. ¿Qué llamen a la UC para que les suelte a Ariel Holan? Sí, ese es el candidato para la mayoría de los dirigentes. Yo me pongo en el lugar de Rueda ahora, me voy caminando a Colombia, no necesito ni avión”.

Cabe recordar que Carlos Queiroz fue cesado de su cargo en la selección de Colombia semanas después de la goleada sufrida ante Ecuador. De inmediato los ojos se posaron en Reinaldo Rueda para ocupar su cargo.

Junto a Holan, el otro técnico que asoma entre los candidatos para ocupar el lugar de Reinaldo Rueda, si el colombiano parte, es el argentino José Néstor Pékerman.