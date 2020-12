Desde Argentina analizan al posible sustituto de Rueda en la Roja: "Pékerman y Holan son los únicos posibles"

Reinaldo Rueda tiene un pie prácticamente fuera de la selección chilena, porque desde Colombia aseguran que avanza en su finiquito con la Roja, para así asumir en el elenco cafetero como reemplazante de Carlos Queiroz.

Por este motivo, empiezan a sonar muchos candidatos para asumir en el equipo nacional, que lucha por meterse en el Mundial de Qatar 2022, donde todas las opciones que aparecen son argentinos.

Desde el vecino país están al tanto de lo que pasa con el selecionado nacional, y el periodista transandino Juan José Buscalia conversó con RedGol para explicar las chances que tiene cada uno de los candidatos que aparecen como opciones en el conjunto criollo.

¿Pochettino y Heinze?



Mauricio Pochettino está sin club, mientras que otro que es querido en Chile, por su perfil Bielista es Gabriel Heinze, sobre quienes habló el comentarista de FOX Sports.

"Mauricio Pochettino sería un gran entrenador para Chile, es un técnico formado en Europa, que finalista de la Champions hace un año y medio, pero lo que pasa es que yo no lo veo muy posible, porque él tiene mucho mercado en Europa y los contratos allá a nivel de clubes son, comparando con nuestras selecciones, 10 veces más altos. De hecho, es candidato al Real Madrid, pero yo no lo veo viniendo a Sudamérica", partió explicando.

"Heinze si no firma hoy lo hace mañana con el Atlanta United de la MLS, ya está todo arreglado", explicó acerca del Gringo.

¿Gallardo o Russo?



Otras dos alternativas son los técnicos de los equipos más populares de Argentina, Marcelo Gallardo y Miguel Ángel Russo, opciones prácticamente imposibles.

"Suenan los mismos nombres en todos las selecciones de Sudamérica que se quedan sin entrenador, porque son buenos y los que están de moda. Yo creo que por una cuestión familiar, si Gallardo se va de River, es más para irse a Europa. Él no se ha ido a Europa porque gana muy bien en River y por un tema familiar no se quiere ir de Argentina", indicó sobre el Muñeco.

Acerca del ex DT de Universidad de Chile indicó que "mientras Boca siga en la Libertadores, no hay ninguna chance".

¿Pékerman u Holan?



En tanto, Juan José Buscalia explicó que las opciones que ve más factibles como reemplazantes de Rueda son José Néstor Pékerman, sin equipo, y Ariel Holan, DT de la UC.

"De todos los que me nombraste, es el único posible. Todos los otros, Gallardo, Pochettino, Heinze y Russo no tienen ninguna opción. Yo trabajo en un medio colombiano, y exactamente hace 15 días sonaron los mismos nombres cuando se fue Queiroz, y son los que van a sonar en el caso de que se vaya Scaloni de Argentina. Por mercado, no hay opción de que ellos dirijan a una selección", señaló acerca del ex técnico de colombia.

Ariel Holan suena en la Roja - AgenciaUno

"Pekerman es un entrenador que está sin trabajo, ha dirigido a dos selecciones, tiene tres Mundiales en la espalda, le ha ido bien y obviamente seduce su nombre, por eso digo que es el único posible", remató.

Por último, del estratega de la UC dijo que "creo que Holan y Pékerman son los únicos posibles y terrenales de todos los que están dando vuelta. Holan tuvo buenas y malas en su carrera, el manejo de grupos le ha costado, es un buen entrenador, lo que pasa es que no tiene experiencia en selecciones y veremos como se acomoda".