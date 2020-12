Revelan la maña de James Rodríguez que sepultó a Carlos Queiroz en la selección colombiana

La salida de Carlos Queiroz de la selección de Colombia ha dejado una serie de revelaciones en el camino. Y es que el entrenador portugués no tenía las mejores relaciones con los seleccionados, particularmente con uno de los faroles, James Rodríguez.

Según reveló el periodista Javier Hernández Bonnet en Blu Radio, "la relación, o al menos la confianza no fue buena, después de que le entregará el número 10 a Steven Alzate". Todo aconteció en noviembre de 2019.

Colombia se enfrentó a Ecuador en un amistoso y James no asistió por lesión, mientras se encontraba cortado por Zinedine Zidane en Real Madrid. Según la versión, fue el momento en que detonó el enfrentamiento entre el técnico y el capitán.

Queiroz le pasó el número 10 al joven jugador del Brighton de Inglaterra, un gesto que no cayó bien en James y que sentenció la relación entre ambos. El hombre de Everton aportó sólo un gol y tres asistencias mientras estuvo al mando el técnico nacido en Mozambique.

"Si a eso le sumas otras cosas, que una vez viajó y le dijo 'si no juegas, no te voy a convocar'; si después de una conferencia dice 'a mí no me contratan para llorar, si no para encontrar soluciones', me parece que desde las declaraciones, la postura y las actitudes, los entrenadores demuestran más o menos el cuidado que tienen ante las figuras", explicó a su vez Juan José Buscalia.

James Rodríguez es capitán y máximo referente de la selección de Colombia. Foto: Agencia Uno

Carlos Queiroz fue cesado en su cargo el martes pasado, después de los malos resultados de la última fecha FIFA -derrota 0-3 ante Uruguay en casa y 1-6 contra Ecuador en Quito- y en medio de una serie de informaciones que dan cuenta de su mala relación con el plantel.

Los colombianos se encuentran evaluando opciones para la banca y se ha levantado el nombre de Reinaldo Rueda como candidato. Sin embargo, el DT de la selección chilena tiene contrato vigente y debiera deshacerlo para regresar a su país.