Manuel Iturra desclasifica el mayor error de su carrera y que le costó no ir al Mundial de Sudáfrica 2010

Unos días convulsionados a vivido Manuel Iturra, pues el lunes 11 de mayo se dio a conocer su retiro del fútbol profesional. Por lo mismo, el ahora ex volante se ha dedicado a conversar con diversos medios sobre su trayectoria y a revelado sabrosas anécdotas.

En ese contexto, en conversación con Deportes en Agricultura desclasificó el principal motivo que lo dejó fuera del Mundial de Sudáfrica 2010, en ese entonces dirigida por Marcelo Bielsa.

“En el amistoso de Chile ante México ingresé y duré como dos minutos en cancha, porque le pegué una patada criminal a Guardado. La patada ante México fue uno de los mayores errores de mi carrera. Me da vergüenza esa patada que le pegué. Después, en el vestuario, me preguntaba ¿cómo pude hacer eso? Yo estaba más preocupado de dejar sin Mundial a Guardado de que yo no fuese convocado”, mencionó.

“Después, en Juan Pinto Durán Bielsa empezó a llamar a todos los futbolistas que estaban fuera de la nómina de los 23 jugadores y yo estaba asumido. Me llama y me dice: ‘Manuel quedaste fuera de la nómina’ y yo lo acepté y no le pedí ninguna razón. La reunión duró menos de 30 segundos”, agregó.

Al ser consultado por qué Jorge Sampaoli, conocido seguidor del trabajo de Bielsa, nunca lo consideró en Universidad de Chile, mencionó que “no sé por qué Sampaoli no me quería en la U, pero no importan, porque mi relación con la dirigencia Azul, en ese tiempo (2011) estaba muy desgastada”.

Iturra vistiendo la camiseta de la Roja. (FOTO: Archivo)

También, tuvo palabras para mencionar a los técnicos que más lo marcaron en su carrera profesional. “Por su carácter e identidad, me marcó Marcelo Bielsa. Me ayudó mucho (…) Manuel Pellegrini, por la oportunidad que me brindó y por confiar en mí. En tanto, Paco Jémez fue el técnico más enojón que tuve. Él estaba loco, loquísimo”, dijo.

Finalmente, tuvo palabras para recordar su paso por España, en particular su paso en Málaga. “Soy un agradecido del fútbol, me dio la posibilidad de estar en varios países y ciudades. Estoy orgullosísimo de todo, porque nunca imaginé tener la carrera que tuve”.

“Compartir vestuario con la calidad de jugadores, pero también personas... el paso por el Málaga fue el mejor de mi carrera. Ellos eran tipo súper humildes y eso te hace crecer en lo humano”, sentenció.