¿Cabrones? Manuel Iturra revela flor de anécdota con Arturo Vidal en el bus de la selección chilena

Manuel Iturra ya colgó los botines y mira para atrás con cariño. Al Colocho le habría gustado tener más protagonismo en la selección chilena pero alcanzó a compartir el inicio de la generación dorada de la Roja.

“Fui capitán en un par de amistosos de alguna selección del medio local. Era igual que todos los vestuarios, somos todos seres humanos y el hecho de estar en un camarín es como un curso de colegio, te mueres de la risa”, dijo Colocho a La Magia Azul en RedGol.

Respecto a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y compañía agregó que “su mentalidad era diferente, cuando entrenabas ya lo notabas y me gustaba. Ellos eran diferentes. ¿Eran cabrones? Me imagino que con el tiempo se habrán puesto cabrones y merecido lo tienen”.

Por último sentenció que “tengo una anécdota con Vidal en la selección. Típico que uno en el bus se quiere ir atrás para pelusear y tirar bromas. Me llamó Borghi en las eliminatorias y ocupo el último asiento con Nico Peric. Llega Vidal y me dice ‘y tú qué haces en mi puesto’, y le respondo “no sabía que tenía tu nombre’… Me contesta: si tú vienes de invitado no más. Nos cagamos de la risa y se sentó delante de mí”.