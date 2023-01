La ausencia de Luka Tudor en los medios se ha hecho sentir. El ex delantero y representante de jugadores dejó sus tribunas en radio y televisión, y ha ido reorientando sus objetivos. Sigue ligado al fútbol desde otro lugar, vinculado al uso de la ciencia y la tecnología para mejorar los rendimientos deportivos.

Pero la inquietud de Luka no afloja. El ex comentarista permanentemente alertó sobre el estancamiento del trabajo de divisiones inferiores en el fútbol chileno, y en la antesala de un nuevo Sudamericano Sub 20, que se inicia este jueves en Colombia, encuentra el momento para volver ha hincarle el diente al tema de la formación.

"No es que tenga la panacea, pero tiene que ver con gente que uno va conociendo y con cosas que uno aprende. Me gusta la formación y lo digo con respeto, pero el jugador de 20 o 21 años que no es potente o rápido o ambas cosas, tiene muy difícil la posibilidad de jugar o competir en el extranjero", sentencia el ex seleccionado chileno.

El papel de los representantes y los dueños de clubes



La selección chilena Sub 20 ya está en Colombia a la espera de su debut en el Sudamericano, este viernes ante Ecuador, campeón vigente de la categoría. Y aunque Luka Tudor no quiere hacer proyecciones, sí cree que no se ha avanzado de manera consistente a partir de las selecciones que clasificaron a los Mundiales Sub 20 de 2007 y 2013.

"Salvo los talentos incomnesurables, o los tipos tocados por la varita mágica, los jóvenes que no cuentan con las características sufren una desformación, en el buen sentido de la palabra (...). En Chile existe una cantidad muy grande de representantes y se produce una sobrepoblación, porque no hay una cantidad inmensa de jugadores exportables", reflexiona.

"Lamentablemente, después de haber tenido la generación extraordinaria de jugadores de la Generación Dorada, y algunos que vinieron después como para clasificar a un Mundial, como la selección de Nicolás Castillo y Ángelo Henríquez que fue a Turquía, aparecen clubes que creen que el trabajo en divisiones inferiores es un gasto y no una inversión", critica.

Tudor cree que hay empresarios que ingresaron al fútbol y recién hoy entienden el negocio. "Veo algunas luces, con respecto a cierta gente que se metió antes en el fútbol y vio que esto no funciona solamente pensando en el primer equipo, ha metido en el fútbol antes y vio que no esto no funcionaba solamente pensando en el primer equipo", complementa.