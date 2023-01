Héctor Robles asume inmadurez de los jóvenes: "Estamos atrasados dos años, nuestra Sub 20 es una Sub 18"

La irregularidad de la selección chilena Sub 20 en el Sudamericano de Colombia ha sido tema de debate en el fútbol nacional, especialmente después de la frase del técnico, Patricio Ormazábal, que calificó como "niños" a sus jugadores, "por más que uno crea que son hombres, y uno como entrenador debe protegerlos", aseguró.

Palabras que toma con pinzas uno que sabe del tema, Héctor Robles, entrenador de la Sub 20 en los Sudamericanos de 2017 y 2019, y hoy cabeza del área formativa de Santiago Wanderers. En diálogo con Redgol, el ex defensor cree que hay que esperar para las conclusiones, pero que ya existe un síntoma claro.

"Ojalá tengan la capacidad de derrotar a Venezuela y pasar al hexagonal. Sería injusto opinar sobre un torneo que todavía no termina. Hay que dar buenas energías, que ojalá estos chicos puedan avanzar. Pero estoy convencido de que independiente de que sea la Sub 20 o la Sub 23 que jugó el otro día en Playa Ancha, estamos atrasados dos años: nuestra Sub 20 es una Sub 18 y nuestra Sub 23 es una Sub 20", sentencia el campeón de 2001 con el Decano.

"Hay temor de decir que nuestros jugadores jóvenes son inmaduros"



Héctor Robles pide un análisis reflexivo de lo que sucede a nivel formativo en el fútbol chileno. "Cuando nos hacemos responsables de lo que somos, podemos crecer. Tienen temor a decir que nuestros jugadores jóvenes son inmaduros. No son niños: son jóvenes en un proceso de crecimiento", enfatiza el estratega porteño.

En ese sentido, Robles entiende el problema con los jóvenes en este nivel de selecciones. "Cuando juegan juntos les cuesta, pero en sus clubes juegan con más adultos que los sostienen. Hay excepciones, como en las generaciones anteriores fueron Marcelo Allende o Jeisson Vargas. Pero si no hablamos con la verdad y se junta la gente capacitada para tomar una decisión...", suspira el DT.

Un juicio contundente, pero que Robles refuerza con la necesidad de una crítica constructiva. "Me gusta mucho lo que hace (Eduardo) Berizzo, de jugar con una Sub 23 y darles importancia a ese tipo de jugadores. Tenemos que tenerle fe, tirar para adelante. Le mando un saludo y que tenga la fuerza para encontrar la gente idónea para entregar todo su conocimiento", recalca.

"Hay que creer en el recambio"



Por lo mismo, Héctor Robles es de los que apoyan el famoso recambio, pero también establece exigencias para que se desarrolle de manera positiva. "El fútbol chileno tiene muy buenos jugadores, pero hay que generarlo. Hay que creer en el recambo. Hay oportunidades, pero se tienen que mantener en el tiempo. No puede ser que un futbolista juegue y vuelva a hacerlo ocho meses después", explica.

Para el wanderino, "debe haber un seguimiento, una constancia. A lo mejor en el primer partido no lo demuestra, pero en el segundo, sí. En Wanderers nos va bien, porque tenemos un grupo de trabajo en el que damos oportunidades y esperamos a los chicos, sobre todo a los que vienen a prueba, que llegan nerviosos".

"En cambio, cuando un chico debuta en un club y no anda bien, viene el comentario de que 'parece que no es tan bueno, no es para tanto'. Pero dale tiempo. En la selección es lo mismo. La selección absoluta, que juega clasificatorias, son máquinas: tienen que estar de inmediato. Pero en las selecciones menores se puede trabajar", sentencia.

Wanderers pone énfasis en lo físico

Por último, Robles destaca el cambio de foco que ha liderado en Wanderers. "Estamos tratando de incorporar cosas para sacar jugadores de un nivel mayor en lo que hoy pide el fútbol, que es el aspecto físico. No vamos a cambiar el biotipo en Chile, pero sí estamos preocupados de integrar más el tema de la fuerza", reconoce.

"El jugador de Wanderers siempre ha sido talentoso, de cerro, de la Quinta región; y creo que ese es el camino que estamos buscando, sin descuidar el aspecto técnico y táctico. Wanderers seguirá trabajando y buscando estos talentos. Hoy Lucas Zepeda y Matías Plaza están por circunstancias en Primera B, pero perfectamente pueden ser de Primera División y seleccionados chilenos", complementa.

La selección chilena Sub 20 se jugará su paso al hexagonal final este sábado, cuando se enfrente con su similar de Venezuela en el estadio Pascual Guerrero de Cali. La victoria y el empate matriculan a la Roja en la fase final, pero un triunfo vinotinto sentenciará la eliminación del equipo de Patricio Ormazábal.