Chile a un paso de la siguiente ronda: Esto necesita para avanzar en el Sudamericano Sub 20

No ha sido un Sudamericano Sub 20 brillante para la selección chilena, pero el formato permite no solo que esté con vida sino con grandes chances de clasificar a la segunda ronda del torneo.

En la segunda etapa juegan los tres primeros de cada grupo todos contra todos, para definir a los cuatro clasificados al Mundial Sub 20 de Indonesia mientras que las otras dos selecciones quedarán fuera.

Esa es la etapa donde busca clasificar la Roja juvenil y que tendrá la posibilidad de hacerlo cuando cierre el Grupo B con Venezuela, que tras vencer a Ecuador se metió con todo en la pelea por clasificar.

¿Qué resultados necesita Chile para avanzar en el Sudamericano Sub 20?

La Roja jugará con Venezuela este sábado a las 20:30 horas de Chile, y para avanzar de ronda necesita ganarle a la Vinotinto o bien sacarle un empate.

Con los tres puntos Chile estará en la siguiente etapa e incluso podría clasificar segundo si Ecuador no vence a Uruguay, líder del grupo. Mientras que la igualdad clasifica a Chile sin importar lo que pase con la Tri, ya que el único equipo que podría sobrepasar a la selección chilena Sub 20 es Bolivia, pero queda libre en esta jornada y ya está eliminada.

La derrota, sin embargo, elimina automáticamente a Chile ya que sería sobrepasada por Venezuela. Recordar que de avanzar, Chile aún tendrá que pelearse en la segunda ronda la clasificación a la Copa del Mundo.

Revisa la tabla de posiciones del Sudamericano:

¿Quién transmite el partido de Chile Sub 20 con Venezuela?

Este sábado desde las 20:30 horas la Roja Sub 20 jugará esta final, la que será transmitida en vivo por Canal 13 y sus plataformas online. Revisa la lista de canales a continuación:

Canal 13

Abierto

13 (Santiago)

TDT

13.1 (Santiago)

8.1 (Arica)

8.1 (Iquique)

13.1 (Antofagasta)

11.1 (Copiapó)

13.1 (La Serena-Coquimbo)

9.1 (Monte Patria)

8.1 (San Felipe-Los Andes)

9.1 (La Calera-Quillota)

8.1 (Gran Valparaíso)

10.1 (San Antonio)

8.1 (Rancagua)

5.1 (San Fernando)

8.1 (Talca)

13.1 (Chillán)

5.1 (Gran Concepción)

10.1 (Angol)

4.1 (Temuco)

9.1 (Villarrica)

12.1 (Valdivia)

9.1 (Osorno)

13.1 (Puerto Montt)

6.1 (Coyhaique)

9.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813