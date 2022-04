Después de una dolorosa despedida del Mundial de Qatar 2022 en las Eliminatorias Sudamericanas, en la selección chilena todos los esfuerzos deben empezar a ponerse en lo que será la reestructuración del combinado nacional y para aquello la primera gran acción será la elección del nuevo director técnico.

Y para ese complejo cargo hay varios nombres que interesan y desde la salida de Martín Lasarte de La Roja que comenzó un verdadero baile de candidatos, entre los cuales apareció Sebastián Beccacece, Matías Almeyda, Ariel Holan, Beñat San José e incluso algunos han pedido el regreso de Marcelo Bielsa.

Una situación que de seguro seguirá dando de qué hablar hasta el minuto en el que se tome la decisión final, y bajo ese contexto es que el destacado periodista argentino Juan José Buscalia habló con RedGol para hacer un análisis de algunas de las cartas que maneja el Equipo de Todos para el banquillo.

Para comenzar, el presentador de televisión y rostro de DirecTV Sports se refirió a la opción de Gabriel Heinze, sobre quien advirtió de entrada que “tiene una personalidad muy fuerte, con cualquier selección que agarre va a pedir el manejo integral de todo el fútbol de selecciones".

Por lo mismo, advierte que "ahí Chile tiene un encargado, por lo tanto habrá que ver como congenia una cosa con la otra, pero Heinze es un hombre que es de llegar y tomar el control absoluto de toda la gestión futbolística de la selección que agarre, por lo tanto ahí habría un detalle a solucionar”.

Otra de las opciones es Matías Almeyda, y respecto a él comentó que “hace mucho que no dirige en el continente, después de México se fue a Estados Unidos y si renovó en San José Earthquakes parece complicado". Y tras eso analiza las chances de Ariel Holan.

Sobre el exentrenador de Universidad Católica comentó que "tengo entendido que tiene un muy buen contrato en León. Es cierto, no ha logrado el objetivo por ejemplo de ser campeón, pero su trabajo no es malo, hay intenciones de renovarle y habrá que ver si él privilegia esa opción".

"Lo que él gana a nivel de clubes en México puede estar por encima de lo que pagan las federaciones en nuestro continente, salvo que le hagan un contrato extraordinario”, apunta.

Y después de eso habla también sobre una posibilidad que de seguro gustaría a gran parte de los hinchas del balompié nacional: Marcelo Bielsa. Sobre el Loco, Buscalia no se la juega argumentando que "Bielsa es absolutamente impredecible", aunque deja un pequeña ventana abierta.

“Por ahí quiere venir, ojo. Si para él es un desafío volver a dirigir a Chile, después del muy buen paso que tuvo, podría tomarlo", lanzó.

Finalmente, Buscalia deja de lado la carpeta con candidatos para hacer una advertencia. “Chile necesita tomar esa decisión rápido, no perder tiempo. Estamos cerca ya de la próxima Copa América, no falta tanto para que comience la actividad y van a haber muchos partidos en 2023, y me parece que Chile tiene que tomar la decisión pronto”, cerró.